Carlos Queiroz déclare que les joueurs iraniens sont libres de manifester à la Coupe du monde contre les droits des femmes, mais dans le respect des règles du tournoi | Nouvelles du football

Les joueuses iraniennes sont libres de se joindre aux manifestations qui balayent leur pays contre les droits des femmes pendant qu’elles jouent à la Coupe du monde, mais doivent le faire dans le respect des règles du tournoi, a déclaré l’entraîneur-chef Carlos Queiroz.

L’agence de presse HRANA, militante des droits de l’homme, a déclaré que 344 personnes avaient été tuées et 15 280 arrêtées au cours des deux derniers mois de manifestations nationales déclenchées par la mort de la femme kurde de 22 ans Mahsa Amini sous la garde de la “police de la moralité”.

L’Iran a déclaré que sa mort était due à des conditions préexistantes et a accusé ses ennemis de fomenter les troubles pour déstabiliser le pays. Les manifestations se sont transformées en une crise de légitimité pour l’establishment clérical, au pouvoir depuis plus de quatre décennies.

L’Iran entamera sa campagne de Coupe du monde contre l’Angleterre lundi





Les joueurs iraniens ont dissimulé leur badge de l’équipe nationale lorsqu’ils ont disputé deux matchs internationaux d’échauffement en septembre, ce qui a été interprété comme un signe de soutien aux manifestations, mais ils ont été vivement critiqués sur Twitter ces derniers jours pour avoir rencontré des dirigeants iraniens avant leur départ pour Doha, où ils se sont entraînés pour la première fois mardi.

Cependant, Queiroz dit qu’ils sont libres de protester lors de la Coupe du monde tant qu’elle est conforme aux règlements du tournoi et à “l’esprit du jeu”.

“L’Iran est exactement comme votre pays. Il suit l’esprit du jeu et les lois de la FIFA. C’est ainsi que vous vous exprimez dans le football. Tout le monde a le droit de s’exprimer”, a déclaré Queiroz à un journaliste britannique lors d’une conférence de presse avant le tournoi. .

“Vous pliez les genoux dans les jeux. Certaines personnes sont d’accord, d’autres ne sont pas d’accord avec cela, et l’Iran est exactement pareil.

“Il est hors de question de penser que l’équipe nationale souffre de tels problèmes, les joueurs n’ont qu’une chose en tête, c’est de se battre pour leur rêve d’être au deuxième tour.”

Kaveh Solhekol de Sky Sports News s’entretient avec le comédien Omid Djalili pour expliquer pourquoi l’importance du match de la Coupe du monde de l’Iran contre l’Angleterre s’étend bien au-delà du football



Queiroz, cependant, s’est hérissé et a quitté la conférence de presse après qu’on lui ait demandé s’il était d’accord pour représenter une nation qui opprime les droits des femmes.

« Combien me payez-vous pour répondre à cette question ? Combien me payez-vous ? » il a dit. “Parlez à votre patron et à la fin de la Coupe du monde, je pourrai vous donner la réponse si vous me faites une bonne offre. Ne mettez pas dans ma bouche des mots que je ne dis pas. Je demande combien d’argent pour réponse.”

En partant, Queiroz, faisant référence aux problèmes du Royaume-Uni, a déclaré: “Pensez à ce qui s’est passé dans votre pays avec l’immigration”.

“L’équipe d’Iran ne peut pas ignorer les problèmes de son pays”

Melissa Reddy de Sky Sports News au Qatar :

“Sur le point de rappeler au journaliste de se concentrer et de réfléchir à ce qui se passe dans son propre pays, Gareth Southgate a déjà fait référence à cela, s’assurant que votre propre maison est en ordre avant de prendre le dessus sur le plan moral.

“Mais je pense que nous devons comprendre l’ampleur de ce qui se passe en Iran. Lundi, le parlement iranien a voté en faveur de la peine de mort pour ceux qui manifestent pour les droits des femmes. Il y a déjà eu environ 326 morts dans le pays au cours de ces deux mois de manifestations. Au moins 25 ont été des femmes, 43 des enfants, il y a des scènes dramatiques là-bas.

“Alors qu’en tant qu’entraîneurs et joueurs, la Coupe du monde est l’apogée de votre carrière, vous voulez vous concentrer là-dessus, vous ne pouvez pas simplement ignorer ce qui se passe dans le pays que vous représentez. Queiroz a dit qu’une fois qu’un ballon est lancé au Qatar, tout le monde se concentrera sur le football et oubliera tout le reste. Je ne pense pas que ce soit vrai, pas pour les personnes qui se battent pour les droits des femmes en Iran, ici au Qatar et partout ailleurs.