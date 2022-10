Carlos Pena et Stephen Constantine rejettent les discussions sur la “chance” dans le gagnant du dernier soupir d’Edu Bedia

Le FC Goa a lancé sa saison de Super League indienne (ISL) avec une victoire de dernière minute contre le Bengale oriental au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata mercredi.

Brandon Fernandes du FC Goa a marqué le premier but en 10 minutes alors que Cleiton Silva a égalisé pour le Bengale oriental sur penalty. Le coup franc d’Edu Bedia depuis la ligne médiane a décroché le vainqueur à la 94e minute.

Lors de la conférence de presse d’après-match, lorsque le patron du FC Goa, Carlos Pena, a été interrogé sur le fait que le but était chanceux, il a riposté : « Non, c’était une question de qualité. Il (Bedia) est un joueur très doué pour les coups francs. Il aurait pu marquer avant sur corner, croyez-moi. Il délivre très bien ces corners et ces coups francs. Vous connaissez tous Edu Bedia avec sa qualité. Le coup franc qu’il a tiré était intentionnel. Il aurait pu être touché par n’importe quel joueur ou par un adversaire, mais il est allé dans le filet.

Ivan Gonzalez avait été contraint de sortir de la défense à plusieurs reprises pour étouffer les attaques au milieu de terrain alors que les joueurs du FC Goa semblaient à l’aise avec le ballon à leurs pieds et sans réelle pression. À la quatrième minute du temps additionnel de la deuxième mi-temps, le FC Goa a remporté un coup franc dans la mi-temps du Bengale oriental, près de la ligne médiane, Ivan commettant une autre erreur.

Edu Bedia a fait signe à ses ailiers d’entrer dans la surface, comme il l’avait fait quelques minutes plus tôt, et tout le monde dans le stade savait où il prévoyait d’envoyer le ballon – dans la zone de danger.

Il a lancé une balle profonde dans la surface alors que la balle rebondissait maladroitement devant le gardien et se faufilait au fond du filet sans toucher aucun joueur.

L’entraîneur du Bengale oriental, Stephen Constantine, lors de la conférence de presse d’après-match, a également rejeté les discussions sur la “chance”, en disant : “Vous ne pouvez pas dire que c’était de la malchance parce que vous avez perdu le match, mais je pense que nous essayons de trouver notre identité. Comme je l’ai déjà dit, nous sommes une nouvelle équipe, nous avons de nouveaux joueurs. Nous avons eu quatre semaines d’entraînement avant le début de la saison. Quand je suis arrivé ici, il n’y avait que 12 joueurs à l’entraînement. Il s’est passé beaucoup de choses et je ne cherche pas d’excuses, mais ce n’est pas le début que nous voulions.

Constantine a ajouté qu’il y avait également des enseignements à tirer de la défaite, soulignant que l’équipe découvrait lentement la façon dont elle voulait jouer.

“Le côté positif (du jeu) est que nous pouvons voir les petits aperçus de ce à quoi nous allons ressembler à l’avenir (dans la saison), et je pensais que c’était exceptionnel en seconde période, et c’est le genre de performance que nous recherchons », a-t-il déclaré.

Carlos Pena a loué le personnage de son équipe pour approfondir le jeu et décrocher la victoire.

“Il existe différents jeux. C’est très difficile de contrôler et de dominer un match pendant 90 minutes. Parfois il faut souffrir, parfois il faut prendre l’initiative. En deuxième mi-temps, on a souffert quelques minutes mais c’est aussi une question de caractère, il s’agit de défendre des buts dans ces minutes et d’attendre notre chance. Et c’est arrivé dans les dernières minutes. Nous étions meilleurs et finalement, nous avons pu réclamer les trois points », a-t-il déclaré.

