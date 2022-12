Carlos Pena du FC Goa s’attend à un “match difficile” contre l’ATK Mohun Bagan

L’entraîneur-chef du FC Goa, Carlos Pena, s’attend à une compétition égale et difficile lorsque son équipe affrontera l’ATK Mohun Bagan lors de la 13e semaine de match de la Hero Indian Super League (ISL) au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, à Kolkata, mercredi.

Le FC Goa est actuellement invaincu lors de ses trois derniers matches tandis que l’ATK Mohun Bagan a vu sa séquence de quatre matches sans défaite prendre fin après s’être incliné face au NorthEast United FC lors de son dernier match. Il y a très peu de choses pour séparer les deux équipes au classement Hero ISL, avec ATK Mohun Bagan, quatrième, un point et une place devant le FC Goa, qui occupe la cinquième place.

Depuis leur défaite 0-3 contre les Gaurs lors du match retour, les Mariners ont enregistré des victoires 1-0 en trois matchs consécutifs avant de partager le butin avec l’Odisha FC à Bhubaneshwar lors de leur séquence de quatre matches sans défaite. Cependant, Pena était conscient de la qualité de l’équipe de Juan Ferrando malgré le manque de buts de leur part lors des derniers matches.

“Ils ont de très bons joueurs. Avant la dernière défaite (contre le NorthEast United FC), ils avaient remporté leurs quatre matchs précédents en plus d’avoir fait match nul contre l’Odisha FC. Ils ont une bonne équipe et des joueurs de qualité en attaque”, a déclaré Pena, cité par indiansuperleague.com.

«Nous devons être très concentrés sur notre travail défensif et essayer de les punir lorsque nous attaquons. Ce sera un match égal et un match difficile pour nous. Ce sera un affrontement entre deux équipes qui se battent pour les playoffs et qui sont très proches au classement Hero ISL. Nous irons à Kolkata sans crainte, en essayant d’obtenir les trois points”, a-t-il déclaré.

Le FC Goa a battu l’ATK Mohun Bagan de manière dominante lors du match retour à Goa avec Aiban Dohling, Fares Arnaout et Noah Sadaoui inscrits sur la feuille de match. Pena a décrit ce match comme l’une des meilleures performances de son équipe au cours de la saison et a appelé son équipe à répéter la même chose à Kolkata mercredi.

« Ça va être un match différent de ce que nous jouons à Goa. Nous avons dominé le match contre eux dans tous les aspects et ce fut l’une de nos meilleures performances de la saison. Nous les avons affrontés avec beaucoup d’énergie, avec une bonne pression positive et nous avons très bien couru. Si nous voulons avoir des options pour gagner des matchs après mercredi, nous devons avoir la même attitude (comme nous l’avons fait lorsque nous avons joué à ATKMB auparavant)”, a expliqué Pena.

Lors de leur match précédent où ils avaient fait match nul 2-2 contre le Jamshedpur FC, Pena a offert aux jeunes Makan Chothe et Brison Fernandes leur première titularisation de la saison. L’entraîneur-chef du FC Goa a révélé qu’il continuerait à donner plus de chances aux jeunes joueurs au fil de la saison.

« Nous avons de très bons jeunes joueurs ici. Ils sont l’avenir du club et nous sommes là pour les aider à grandir et faire en sorte que le club grandisse de la même manière”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur l’équilibre entre donner des chances aux jeunes et obtenir des résultats, Pena a mentionné que les jeunes joueurs avaient du temps de jeu car ils aidaient l’équipe dans le présent.

« Si ces jeunes joueurs débutent, c’est parce qu’ils le méritent. Je veux gagner. Je regarde vers l’avenir du club, mais je me concentre aussi sur le présent. Ils (les jeunes joueurs) sont prêts à jouer. Ils ont des choses à améliorer, mais c’est ma voie”, a-t-il expliqué.

“Ceux qui méritent joueront. Je ne verrai pas la nationalité quand il s’agira de décider qui jouera (dans le onze de départ). Ils (les jeunes joueurs) nous aident beaucoup dans le présent et à cause de cela, ils ont des minutes. Ils vont être encore plus importants à l’avenir s’ils continuent et continuent de la même manière. Maintenant, ils sont prêts à aider l’équipe et à gérer la pression”, a-t-il conclu.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)