Carlos Mendoza sera embauché comme manager des Mets

À New York, le poste a été attribué à Mendoza, 43 ans, qui a été entraîneur de banc pendant quatre saisons sous la direction du manager des Yankees Aaron Boone et a fait partie de leur équipe de la Major League pendant six ans. Le natif du Venezuela était auparavant entraîneur et manager de la Ligue mineure, ainsi que joueur dans les organisations des Yankees et des Giants.