Carlos Mendoza et Harrison Bader s’expriment avant le deuxième match de la NLDS entre Mets et Phillies | SNY

Le manager Carlos Mendoza et le voltigeur Harrison Bader ont discuté de leurs stratégies et de leur état d’esprit avant le deuxième match de la NLDS entre les Mets et les Phillies. Tous deux ont souligné l’importance de rester concentrés et d’exécuter leur plan de match contre un adversaire coriace. Ils ont abordé la préparation et le moral de l’équipe, renforçant ainsi leur confiance à l’approche du match.

En chiffres

Les Mets ont enregistré un total de 130 retransmissions en direct cette saison.

SNY propose chaque année plus de 300 heures de contenu exclusif dédié aux Jets de New York.

État des lieux

Les Mets cherchent à rebondir après avoir perdu le premier match de la série.

Le moral de l’équipe semble bon car les joueurs expriment leur confiance dans leur préparation.

Quelle est la prochaine étape

Les Mets devront faire de leur mieux lors du deuxième match pour égaliser la série, et les joueurs clés devraient intensifier leurs efforts. Les fans sont impatients de voir comment les stratégies de Mendoza se dérouleront contre les Phillies.

Conclusion

Les Mets doivent capitaliser sur leurs opportunités et rester concentrés pour éviter de prendre du retard dans la série. Le succès dans le match 2 est crucial pour maintenir leurs espoirs en séries éliminatoires.