Carlos King répond aux rumeurs d’amour et de mariage à Atlanta

Un super producteur super talentueux veut que vous sachiez que la “porte est fissurée” quand il s’agit de la possibilité d’un Mariage d’amour spin-off mettant en vedette deux anciennes femmes au foyer.

La deuxième saison de Amour et mariage DC est sur un départ explosif et le créateur de la série, Carlos King, a récemment discuté avec BOSSIP des relations entre les Tyler, les Silva et Joi et Clifton.

Entre les discussions sur son casting qui efface les attentes des téléspectateurs de OWN, King a également répondu aux demandes des fans pour qu’il utilise son expertise en télé-réalité pour lancer une autre émission.

Les utilisateurs de Twitter ont parlé de la possibilité que King réunisse Porsha Williams et NeNe Leakes pour une Mariage d’amour retombées.

Selon eux, il est parfaitement logique que les femmes qui vivent encore à Atlanta jouent le rôle principal dans le projet Amour & Mariage Atlantaoù nous les verrons aux côtés de leurs partenaires, Simon Guobadia…

et Nyonisela Sioh.

Ci-dessous, Carlos King répond à ces demandes et plats #LAMATL sur une autre femme au foyer ATL qui a également été un sujet de discussion brûlant.

Que pensez-vous des appels des médias sociaux pour que vous fassiez une Amour & Mariage Atlanteun spin-off avec NeNe et Porsha ?

Tout d’abord, je suis tellement reconnaissant que le public ait pris un amour pour le Mariage d’amour la franchise. [I’m] absolument heureux de savoir qu’ils sont comme— mon enfant, nous avons besoin d’une nouvelle ville. J’en suis très flatté. Je vais dire ceci, j’aimerais explorer d’autres territoires où les Noirs réussissent. Je pense que nous avons vu Atlanta, vous savez, avec Huntsville, c’était comme, attendez, les Noirs ont l’air bien et ont cet argent en vivant à Huntsville ?! Et puis, évidemment, à DC, le Maryland est l’État le plus riche pour les Noirs, alors je voulais le montrer avec la côte Est. Alors donnez-moi une minute, je veux montrer d’autres parties du monde avec des Noirs. Donc autant que j’aime Atlanta, et, et soyons clairs, j’aimerais faire quelque chose avec Porsha et NeNe….contrairement à NeNe, la porte n’est PAS fermée, la porte est fissurée !

Sur votre podcast, vous avez confirmé que Phaedra Parks avait été approché pour faire Marié à la médecine.

Décomposons-le, qu’y a-t-il dans une star de télé-réalité comme Phaedra qui donne envie aux réseaux de continuer à travailler avec elle et de trouver un moyen de la ramener?

Alors écoutez, Phaedra est évidemment la reine des lectures, Phaedra sait lire les filles, chérie – et les gars comme Peter Thomas et Apollo. Phaedra est vraiment douée pour s’exprimer d’une manière si délicieuse et vous ne la voyez pas venir car elle n’est pas comme ce grand personnage bruyant, c’est une belle du sud donc elle est capable de vous donner un peu de piquant et vous vous éloignez comme, ‘attendez, est-ce que je viens de me faire lire?!’ Elle a cette capacité et je pense qu’en ce qui concerne les réseaux, c’est toujours agréable d’avoir quelqu’un qui participe à une émission qui a une base de fans, car cela aide à la promotion de l’émission et incite les gens à la regarder. Je pense donc que c’est très génial de la part du réseau de l’avoir dans Marié à la médecine parce qu’elle est pour moi une grande star de télé-réalité. Et je pense que montrer ce côté de sa personnalité va être appétissant pour un tout nouveau public, en particulier dans une émission que je considère comme la meilleure émission du réseau.

Que pensez-vous de la possibilité que Phaedra, NeNe et Porsha reviennent sur votre écran de télévision ?

Un nouvel épisode de Amour et mariage : DC diffusé DEMAIN le samedi 4 février à 20 h HE / PT sur OWN.