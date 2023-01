Carlos King parle de la première explosive #LAMDC de ce soir

PROPRE Amour et mariage DC. est de retour avec de nouveaux visages, de nouvelles amitiés et de nouvelles retombées, et le roi qui l’a créé s’exprime.

Comme indiqué précédemment, la deuxième saison des premières de l’émission ce soir à 20 h HE/PT. Et même s’il manque peut-être Monique Samuels, il ne manque pas le drame mêlé à de véritables histoires d’amour et à de véritables amitiés.

Cette fois, les téléspectateurs le feront. être présenté à un nouveau couple puissant dont l’histoire d’amour noire a fait fondre l’Internet dans le cœur. Joi Carter et Clifton Petti sont devenus instantanément amoureux de l’itération Potomac d’OWN Prêt à aimer les téléspectateurs de la série et #LAMDC seront également séduits par leurs mises à jour de la vie. Le couple rejoindra les membres de la distribution Erana et Jamie Tyler, Ashley Silva et DJ Quicksilva pour une balade amusante. Non seulement cela, mais Winter Williams est de retour et travaille à réintégrer son chemin dans le groupe d’amis.

Avant la première de ce soir, BOSSIP a discuté avec Carlos King qui a détaillé la saison “explosive” et tout sur les nouveaux visages que vous rencontrerez.

Vous êtes-vous déjà inquiété d’une crise de deuxième année avec Amour et mariage DC.?

Vous savez quoi? Je n’ai pas. Je vais vous dire pourquoi. Donc, quand il s’agit de la façon dont je fonctionne, je me remets toujours en question. Et peu importe si c’est la saison 2 ou 22, je veux toujours m’assurer que cette saison est la meilleure possible pour cette année particulière. C’est une grande bénédiction de pouvoir obtenir une deuxième saison parce que tout le monde ne peut certainement pas en obtenir une. J’en étais donc très content. Et puis mon processus de réflexion avec mon équipe de producteurs était que nous voulions simplement nous assurer que cette saison soit meilleure que la saison dernière, en particulier avec l’ajout de Joi et Clifton de Prêt à aimer. Je me disais, on doit faire en sorte que ça marche ! Je savais que ça allait surprendre les gens qui sont tombés amoureux d’une histoire d’amour noire qui a commencé dans une émission de rencontres. Et les voir traverser pour Mariage d’amour et être fiancé, c’est juste que le Seigneur bénisse toutes les stars de télé-réalité de mon émission. Je savais donc que nous avions cela en cours. Et puis évidemment l’éléphant, la chambre c’est Monique [Samuels]. Donc, quand nous avons commencé le processus de pré-production, nous nous attendions évidemment à ce que Monique revienne. Malheureusement, elle ne l’a pas fait. Mais comme le dit le dicton, le spectacle doit continuer et je suis heureux d’annoncer que le spectacle est fort. C’est vraiment bon, c’est beaucoup plus organique. On a fait revenir Winter Williams. Nous avons de nouveaux visages, un nouvel amour noir et un nouveau drame.

Dites-nous en plus sur l’histoire d’amour entre Joi et Clifton que nous verrons se dérouler dans la deuxième saison de Love & Marriage DC. Comment arrivent-ils dans ce groupe d’amis ?

Ce sont des amis des Tyler. La beauté de cette saison est qu’elle est beaucoup plus organique. La saison dernière, évidemment, nous ne voulions pas prétendre qu’ils étaient tous comme des meilleurs amis qui ont cette longue histoire, mais cette saison, nous explorons de vraies amitiés. Alors les Tyler [Erana and Jamie] sont amis avec Joi et Clifton. Clifton et Jamie Tyler se connaissent depuis des années et Erana et Joi se sont rencontrés une fois que Clifton a commencé à sortir avec elle. Ils sont donc amis depuis plus d’un an.

Et puis nous avons aussi de nouveaux couples qui arrivent dans le giron qui connaissent Joi et Clifton. Ils s’appellent Sherelle et Black, ce sont des amis de la série. Et quand je vous dis, le passé de Joi dans sa carrière se dévoile avec cet autre couple. C’était le cadeau qui n’arrêtait pas de donner, c’est explosif, c’est épicé, c’est inattendu.

Alors en regardant le Amour & Mariage Huntsville La Réunion, on a remarqué que tu appelais ça cast tes “enfants à problèmes” qui te donnent un peu mal à la tête mais t’écoutent parler de Amour et mariage DC, on dirait que ce groupe pourrait aussi vous donner un peu mal à la tête. Ils pourraient vous stresser un peu.

Eh bien, c’est drôle. Je l’ai déjà dit et je le répète. Huntsville est évidemment dans le sud, donc ils ont une façon très différente de s’exprimer. DC est sur la côte Est et bébé, ils sont à bout, à bout. Ils sont certainement beaucoup plus expressifs et directs. Et c’est drôle parce que je plaisante toujours avec le fait que la plus grande diva de Amour et mariage DC. est DJ Quick Silva. Et je le dis dans le bon sens. Il te dira, bébé, que je suis DJ Quick Silva et tu ferais mieux de le reconnaître, d’une manière amusante.

Faites-nous savoir un peu plus sur ce à quoi nous pouvons nous attendre cette saison, cette super bande-annonce était explosive. Nous avons vu des discussions sur le mariage de Joi et Clifton, certaines amitiés semblent un peu tendues et bien sûr ce drame entre Jamie Tyler et le petit Jamie.

Vous allez donc vous attendre à voir Jamie et Erana s’occuper du petit Jamie. Oui. Et voir où les routes mènent en essayant de réunir la famille. Vous allez voir étonnamment un voyage de hauts et de bas avec l’amitié d’Ashley et Erana. Cela va être une grande surprise pour le public. Joi et Ashley ont une dispute explosive. C’est fou. Beaucoup de secrets sont révélés qui rendent quelqu’un très bouleversé et juste la dynamique des dames. Le moment où vous pensez avoir compris la dynamique de l’amitié dans laquelle vous allez vous retrouver pour un réveil brutal, c’est plein de surprises. Je regardais, je pense, l’épisode sept ou huit. Je suis comme – maintenant attendez une minute. Je ne m’attendais pas à ça. Vous allez avoir beaucoup de ces moments de bâillon.

Amour et mariage : DC premières de la saison 2 CE SOIR samedi 21 janvier à 20 h HE / PT sur OWN.