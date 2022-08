Carlos King parle de la deuxième saison de son émission à succès “Belle Collective”

La deuxième saison épicée de Belle Collective efface Internet pour l’oncle Carlos Smithereens – et nous avons TOUS les détails.

La deuxième saison de Belle Collective démarre de manière explosive et le créateur de la série, Carlos King, a récemment parlé à BOSSIP de son côté glamour [and at times cantankerous] les belles du sud amènent les observateurs de PROPRE dans leur monde du Mississippi.

Comme indiqué précédemment, l’émission qui est revenue le 29 juillet présente les divas dynamiques de la saison 1; Lashia Pearson,

Latrice Rogers,

Marie Hamilton-Abston,

et Tambra Cherie, qui sont des boss babes et des entrepreneurs qui travaillent toujours pour briser les plafonds – en verre et autres – tout en détruisant les stéréotypes de longue date du Sud.

Les dames sont rejointes cette saison par deux débutantes; Aikisha Holly-Colon, présidente et directrice exécutive de la Willie and Aikisha Colon Foundation…

et Sophia O. “So Gucci” Williams, entraîneuse personnelle certifiée et agent immobilier prospère.

Selon Carlos King, ses deux nouvelles Belles sont des ajouts parfaits car elles incarnent ce qu’il aime chez les femmes du Sud ; la capacité d’équilibrer l’hospitalité du sud avec l’ombre. De plus, les dames complètent le casting entièrement composé de femmes nées et élevées dans la ville de Jackson.

“Pour être une Belle parfaite, vous devez avoir cette hospitalité du sud”, a déclaré King à BOSSIP. « Il y a quelque chose d’intéressant chez les femmes du Sud, la façon dont elles jettent de l’ombre. Les femmes du Sud ont ce je-ne-sais-quoi, où elles peuvent déambuler dans une pièce, jeter un peu d’ombre, une plaisanterie, et c’est très amusant pour moi », a-t-il ajouté. “La belle chose à propos de cette saison, chaque membre de la distribution est né et a grandi à Jackson, Mississippi. Authentiques Mississispians, si vous aimez P-Valley, vous allez adorer Belle Collective cette saison.

King a également expliqué comment Aikisha et So Gucci sont entrés dans le giron de Belle Collective et a noté qu’Aikisha avait été sélectionnée pour l’émission après une introduction virtuelle dans la saison 1…

“Quand nous l’avons interviewée, j’étais comme, c’est une star. C’est ça, travail soeur!

et quant à So Gucci, elle était un choix naturel, aux côtés de son mari JJ, qui était déjà célèbre dans la télé-réalité.

“En ce qui concerne So Gucci, elle m’a aussi époustouflé, tout comme son mari JJ que beaucoup de gens connaissent grâce à l’autre émission “Bring It” sur Lifetime. Ces deux femmes, je pensais, ont apporté du sucre et des épices à la saison 2. »

Le visionnaire de la télé-réalité a également parlé avec BOSSIP du terme toujours aussi populaire; “la deuxième saison brille.”

Dans le monde de la télé-réalité, les fans remarquent souvent que les stars de la télé-réalité reviennent pour leur deuxième saison, plus soignées et polies, et selon Carlos King, la même chose s’est produite avec ses Belles.

“Pas d’ombre, leurs regards ont brillé”, a déclaré King lorsqu’on lui a demandé si l’une des dames brillait, que ce soit en termes d’apparence ou de comportement. “Beaucoup d’entre eux ont de meilleures perruques, mais c’est ce qui se passe lors de votre deuxième saison, c’est ce qui se passe dans toutes les télé-réalités. En termes de personnalité égale, nous avons été hors de la grille pendant un an, donc je voulais m’assurer que nous prenions le temps de bien faire la saison 2 », a-t-il ajouté. «Ce temps libre a vraiment fait manquer aux femmes. Ils ont manqué d’être à la télévision, de montrer leur vraie vie – cela a certainement aidé.

Carlos King parle de la franchise Belle Collective, Eyeing Belle Collective : Athènes, Géorgie

« J’ai fait un travail fabuleux avec le réseau de franchisage « Love & Marriage Huntsville », alors j’ai aussi pensé à franchiser Belle Collective. Peut-être Athènes, Géorgie ? Nous avons vu Atlanta mais je pense qu’il y a quelque chose qui s’infiltre à Athènes », a-t-il ajouté en faisant référence au fait que les icônes de la télé-réalité NeNe Leakes et Phaedra Parks sont toutes deux originaires de la ville de Géorgie.

Carlos King crée un titre BOSSIP pour la saison 2 de Belle Collective

Enfin, avant de conclure l’interview, nous nous sommes amusés avec Carlos King qui nous a donné un titre BOSSIP centré sur la saison 2.

Tout en voulant faire un clin d’œil à P-Valley, le créatif s’est mis d’accord sur un titre parfait pour résumer la saison ; “La deuxième saison épicée de Belle Collective efface Internet pour l’oncle Carlos Smithereens.

Découvrez notre exclusivité avec Carlos King ci-dessous.

Belle Collective est diffusée les vendredis à 21 h HNE | 20 h 00 CST sur PROPRE.

Belle Collective est produit par Kingdom Reign Entertainment avec Carlos King, Angela Dugan, Scott Shatsky, Cherelle Hinds et Michelle Brando en tant que producteurs exécutifs.