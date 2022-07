Carlos King entre dans la salle ombragée pour parler de son impact sur la télé-réalité, passer devant la caméra, ses derniers projets et plus

La conversation sur qui est la reine de la télé-réalité suscite souvent un débat, cependant, quand il s’agit de savoir qui est le roi de la télé-réalité,est le premier nom mentionné. Il a contribué à transformer certaines de nos stars de télé-réalité préférées en noms familiers, et il continue de le faire à travers certains de ses derniers projets.

Cependant, quand il n’est pas dans les coulisses, il est maintenant devant la caméra sur son talk-show de fin de soirée, “Le dernier verre avec Carlos King», ou sur son podcast “La réalité avec le roi.”

Carlos est entré dans The Shade Room pour nous parler de tous les spectacles incroyables qu’il a sur le réseau OWN, ainsi que de certains de ses projets passés et de ce que nous pouvons attendre de lui ensuite.

Lorsque vous entendez le nom de Carlos, certaines émissions qui pourraient vous venir à l’esprit incluent “Vraies femmes au foyer d’Atlanta,” “Amour et hip-hop : Atlanta“, Les divas hollywoodiennes,” “BET présente : l’Encore,” et plein d’autres. Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait poussé à vouloir créer un empire à partir de la télé-réalité, il a répondu:

“J’ai toujours été un fan de la culture pop depuis que je suis enfant. J’adore le divertissement, j’adore ce genre de télévision. Alors quand j’ai eu l’opportunité de produire ‘Les vraies femmes au foyer d’Atlanta‘,’ en 2008, j’ai attrapé ce bug dans la télé-réalité, et chéri ça me pique depuis. Je voulais donc m’assurer de ne plus travailler pour quelqu’un d’autre et j’ai décidé de créer ma société de production Kingdom Reign Divertissement pour vraiment commencer à créer des émissions qui, selon moi, reflétaient la culture. Je voulais faire des émissions dont je savais que Black Twitter serait fier… Je savais que les colocataires en parleraient, c’est ainsi que ‘L’Encore,’ sur BET est arrivé. Donc pour moi, il s’agit d’établir ma marque, nous l’avons fait avec ‘Amour et mariage : Huntsville,’ maintenant nous avons ‘Amour et mariage : DC.’ Donc, être un homme noir créant une franchise est énorme, et être le premier homme noir ouvertement gay à avoir une émission de fin de soirée est révolutionnaire. Je suis donc ici sur mon Tyler Perry et Oprah Winfrey, et j’essaie de faire aller chercher.

Carlos remercie ceux qui l’ont côtoyé de l’avoir encouragé à se présenter devant la caméra, cependant, il voulait verrouiller ses compétences de production avant de le faire.

“Je suis un travailleur acharné, que je voulais m’assurer de cultiver les compétences d’un producteur”, a-t-il déclaré. «Ai-je rêvé d’être à la télévision? Bien sûr, je voulais mon propre talk-show de jour quand j’avais 12 ans. J’ai donc toujours eu cela à l’esprit, mais pour que cela ait un sens pour moi, je devais m’assurer de perfectionner mes compétences en production avant de décider de faire ce saut.

En ce moment, Carlos ne domine pas seulement le réseau OWN avec son talk-show, mais aussi avec “Amour et mariage : Huntsville,” “Amour et mariage : DC,” et “Belle Collective.”

En expliquant comment il détermine les villes qu’il utilisera comme point focal pour ses émissions, Carlos a déclaré : “J’aime puiser dans des villes que les gens ne connaissent tout simplement pas.” Il a ajouté: “Je veux aussi explorer différents territoires que je ne connais pas, car cela garde les choses intéressantes, même pour moi.”

Après avoir dominé le domaine de la télé-réalité, Carlos nous a fait savoir qu’il avait de nombreux autres projets en cours, y compris des émissions qui couvrent de vrais crimes et des rencontres. Il a également laissé entendre que les choses ne sont pas terminées en ce qui concerne la série BET, “L’Encore. »