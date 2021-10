Carlos Ghosn dit que les constructeurs automobiles allemands sont les mieux placés pour affronter Tesla

Le dirigeant de l’automobile devenu fugitif international, Carlos Ghosn, pense que les constructeurs automobiles allemands sont les mieux placés pour défier le leader des véhicules électriques Tesla.

Ghosn, s’exprimant depuis le Liban où l’ancien président de Nissan s’est enfui pour faire allusion aux autorités japonaises, a mentionné spécifiquement Mercedes-Benz et Volkswagen lors d’une interview vendredi avec Phil LeBeau de CNBC lors de « The Exchange ».

« À mon avis, ce sera une entreprise allemande », a déclaré Ghosn. « Les Allemands sont les premiers qui, après avoir fortement critiqué la voiture électrique en 2008 et s’en être moqué, ont découvert tout d’un coup qu’ils avaient besoin de bouger, et se sont déplacés rapidement. »

Ghosn, qui fait la promotion d’un nouveau livre intitulé « Broken Alliances: Inside the Rise and Fall of a Global Automotive Empire », a déclaré que les constructeurs automobiles japonais avaient mis du temps à s’orienter vers les véhicules électriques et que cela leur ferait du mal. Il n’a pas mentionné General Motors ou Ford Motor, qui investissent tous deux des milliards dans les technologies.

Volkswagen a été particulièrement agressif dans l’expansion de ses ventes de véhicules électriques à l’échelle mondiale. Le constructeur automobile allemand souhaite que plus de 70 % des ventes européennes de sa marque Volkswagen soient des véhicules électriques d’ici 2030. Aux États-Unis et en Chine, il s’attend à ce que la moitié de ses ventes soient des véhicules électriques d’ici là.