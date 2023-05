Carlos Correa revient après 2 matchs d’absence, mais les Twins tombent à Toronto

MINNEAPOLIS – Quatre jours après s’être blessé au talon gauche, Carlos Correa a dansé autour du champ intérieur vendredi soir.

Correa a poursuivi le rapide George Springer, ce qui a conduit à un double jeu de fin de manche, et est ensuite monté au milieu pour voler un coup sûr à Vlad Guerrero Jr. Correa a même flotté dans le champ extérieur pour traquer plusieurs balles volantes peu profondes.

Considérant que les Twins ne savaient pas si Correa serait dans l’alignement, une équipe avec 11 joueurs sur la liste des blessés espère que la série de jeux est représentative d’une période au cours de laquelle ils sont sur le point d’être beaucoup plus sains.

Correa est revenu dans l’alignement après une absence de deux matchs pour le traitement d’un talon gauche contusionné et d’une fasciite plantaire. Avant la fin du week-end des fêtes, les Twins, qui sont tombés 3-1 contre les Blue Jays de Toronto au Target Field, pourraient également voir les retours de Max Kepler, Jorge Polanco et peut-être même le prospect Royce Lewis, qui est éligible pour sortir du 60- journée liste des blessés lundi.

Les Twins ont également annoncé avant le match de vendredi que Kenta Maeda et Caleb Thielbar commenceraient des affectations de réadaptation avec Triple-A St. Paul mardi.

« C’est difficile », a déclaré le joueur de premier but/voltigeur Joey Gallo. «En tant qu’équipe, quand les gars tombent, cela affecte la différence dans l’alignement, la différence entre les gars qui doivent changer de position, des trucs comme ça. C’est ce que nous sommes censés faire, nous sommes censés jouer. Et nous avons beaucoup de gars polyvalents dans cette équipe qui peuvent jouer au premier but ou au champ intérieur, peuvent jouer au champ extérieur ou jouer à toutes ces différentes positions, donc ça aide. Mais évidemment, oui, vous aimeriez avoir vos joueurs vedettes dans l’alignement.

Les Twins ont été agréablement surpris de constater que Correa était en assez bonne forme pour commencer vendredi. Ce n’est que lundi que Correa a franchi une étape maladroite qui l’a obligé à passer une IRM mardi après-midi, une qui a montré une inflammation et une fasciite plantaire.

Pourtant, lorsqu’il est arrivé vendredi après la journée de congé de l’équipe, Correa était dans une situation assez bonne où les Twins ont retenu leur alignement dans la ligue jusqu’à près de 17 heures pour voir s’il pouvait jouer.

« Nous ne ferions pas un moment d’attente s’il ne se sentait pas très bien », a déclaré le président des opérations de baseball des Twins, Derek Falvey. « Je pense que c’est bon signe. Ça va dans le bon sens. Il s’est senti vraiment bien à la sortie du traitement l’autre jour, et le jour de congé a ajouté un autre jour de repos.

Il y a eu plusieurs autres bons signes pour une équipe qui en avait désespérément besoin. Polanco a frappé sur le terrain et prévoyait de courir à 100% d’intensité avant le match de vendredi pour tester sa tension aux ischio-jambiers gauches. Kepler approche également de la fin de son passage en IL.

Et puis il y a Lewis, qui pourrait revenir à l’action dès l’ouverture d’une série de trois matchs à Houston. Lundi marque un an depuis que Lewis s’est déchiré le ligament croisé antérieur pour la deuxième fois. Connu pour son attitude optimiste, son énergie positive et son talent de premier choix au classement général, Lewis pourrait fournir aux Twins exactement le genre de coup de pouce dont ils ont désespérément besoin.

« La principale détermination sera de savoir à quel point il est prêt et à quel point il se sent bien », a déclaré Falvey. «Nous voulons nous assurer qu’il est en parfaite santé – cela a toujours été le cas. Son timing est bon, il se sent bien, il joue bien en défense, il est redevenu un joueur de baseball régulier.

Lewis a marqué un simple et a marqué cinq voyages au marbre au Triple-A St. Paul vendredi.

« Je suis juste moi-même et je m’amuse », a déclaré Lewis vendredi après-midi. « Honnêtement, quand je joue bien, que ce soit en défense ou en attaque, cela dépend de ce que je ressens émotionnellement. Cela vous indique simplement où j’en suis émotionnellement et je suis si heureux d’être de retour sur le terrain et de jouer au jeu que j’aime et que j’ai manqué au cours des trois dernières années.

Il ne fait aucun doute à quel point les Twins ont manqué à Thielbar lors de son absence de 21 matchs avec une souche oblique droite. Au cours des 20 matchs manqués par Thielbar vendredi, les releveurs des Twins ont une fiche de 3-8 avec une MPM de 3,50 et seulement deux arrêts.

Thielbar devrait lancer sa deuxième séance d’enclos du homestand samedi et devrait rejoindre St. Paul mardi à Buffalo. Maeda rejoindra Thielbar lors du voyage après avoir participé à une séance d’enclos vendredi après-midi.

Les Blue Jays n’ont pas attendu longtemps pour tester Correa. Avec un coureur en troisième position, le champ intérieur et un retrait en première manche, Correa a parfaitement aligné le one-hopper de Guerrero et a immédiatement couru après Springer, son ancien coéquipier avec les Astros de Houston. Correa n’a pas ralenti en devançant Springer, l’a chassé en arrière puis a tiré en premier pour attraper Guerrero autour du sac.

Deux manches plus tard, Correa est allé loin sur sa gauche pour choisir le grounder de Guerrero, tirant au premier à temps pour la finale. Correa a crédité le personnel d’entraînement sportif de Nick Paparesta pour l’avoir préparé quelques jours seulement après son réveil inquiet. Après avoir pris des grounders avant le match, Correa a reçu l’approbation du staff pour jouer.

« Ils ont pris soin de moi », a déclaré Correa. «J’ai fait le traitement des deux derniers matchs à peu près tout au long du match, toute la journée. Nous avons fait de grands progrès. Nick et les garçons ont fait du bon travail avec ça. Je me suis réveillé aujourd’hui et j’ai dit: « Hé, je pense que je me sens assez bien pour jouer aujourd’hui. » Il m’a testé un peu là-bas pour s’assurer que j’étais prêt. Je ne m’attendais pas à avoir autant de jeux défensifs, mais c’est ce qui arrive quand il se passe quelque chose.

L’attaque se débat à nouveau, 13 échoués dans la défaite

La chose chargée de bases est de retour. Ce n’est toujours pas bon.

Malgré le quatrième meilleur OPS des majors avec des coureurs en position de buteur, les Twins continuent d’être un désastre avec les bases chargées.

Ils ont eu deux autres opportunités vendredi et se sont retrouvés vides dans les deux, bien que la première ait été à l’aide d’un autre appel raté. Frappant avec un compte complet, Michael A. Taylor a vérifié son élan sur ce qui semblait être un terrain bas et à l’extérieur. Au lieu de cela, l’arbitre du marbre Bruce Dreckman a téléphoné à Taylor pour le deuxième retrait de la manche.

Le releveur torontois Erik Swanson a échappé au bourrage lorsque Donovan Solano a rebondi dans le choix d’un joueur défensif. Les Twins sont 5 pour 45 avec les bases chargées et ont un OPS d’équipe de 0,278. Avec des coureurs en position de score, les Twins ont un .842 OPS.

« Je sais qu’aujourd’hui, j’ai été un peu frustré », a déclaré Byron Buxton, qui a retiré sur un lancer limite en septième manche. « C’était mon premier jour où j’en avais un peu marre. Et cela n’a pas changé mon approche au marbre ou mes battes. Ça a juste un peu changé – j’ai l’impression que ça a changé l’ambiance.

Taylor était satisfait de sa vision d’un autre terrain qui changeait d’élan alors qu’il atteignait le gant du receveur torontois Alejandro Kirk. Il savait que sa décision de vérifier était bonne lorsqu’il a également revu l’emplacement du terrain une manche plus tard.

« J’avais l’impression d’avoir fait ce que je voulais faire, de me mettre à la base, de prendre une qualité au bâton, et de l’avoir retiré est malheureux », a déclaré Taylor. « Mais c’est le jeu. Il y a une erreur humaine là-dedans. Cela en fait partie. J’ai suivi le ballon jusqu’au gant et, en me retournant, j’ai vu Bruce m’appeler. J’étais choqué. Je pensais que c’était une balle. Je lui ai demandé si c’était sur la balançoire ou sur le terrain, et il a dit que c’était sur le terrain.

Kevin Kiermaier envoie un missile dans le champ droit profond. 🚀 pic.twitter.com/ZXdA2nOzR4 — Sportsnet (@Sportsnet) 27 mai 2023

Il s’agit du dernier incident au cours duquel les Twins étaient du mauvais côté d’un appel manqué.

Ce qui a rendu la défaite de vendredi plus difficile à saisir, c’est que les Twins ont marché neuf fois. Un seul de ces coureurs a marqué (Alex Kirilloff) lorsque Kyle Garlick a doublé plus tôt en sixième manche. Dans l’ensemble, les Twins ont terminé 1 pour 9 avec des coureurs en position de score et ont laissé 13 hommes.

« C’était un match un peu étrange parce que nous n’avons pas très bien balancé les bâtons, mais nous avons eu de bons coups », a déclaré le manager des Twins, Rocco Baldelli. «Nous avons pris du retard dans certains décomptes, licencié certains lancers dans la seconde moitié de ces battements. Il y avait des gars sur la base. Nous devons faire venir ces gars. Nous n’avons pas fait cela.

L’attaque terne signifiait qu’une solide sortie du lanceur partant recrue Louie Varland était gaspillée. Varland a été puni pour deux erreurs de localisation en troisième manche alors que Kevin Kiermaier a frappé un circuit en solo et Bo Bichette a décoché un tir de deux points.

Sinon, Varland a gardé une bonne formation sous contrôle, limitant Toronto à six coups sûrs sans but sur balles en six manches.

« C’est un gros chiffre », a déclaré le receveur Christian Vázquez à propos des neuf buts sur balles de l’équipe. « Nous devons nous améliorer. Tout le monde. Moi y compris. Je dois aider l’équipe à gagner avec la batte. Je ne le fais pas. J’y travaille et ça va s’améliorer.

Baldelli, sa femme attend des jumeaux

Qui a dit que les médias ne pouvaient pas garder un secret ? Plus d’un mois après qu’il l’ait laissé échapper lors d’une séance médiatique d’avant-match, la femme de Baldelli, Allie, a annoncé via les réseaux sociaux que le couple attendait leurs deuxième et troisième enfants, des jumeaux.

La nouvelle s’est rapidement propagée une fois rendue publique, atteignant même un reportage sur TMZ.

« Nous sommes vraiment excités », a déclaré Baldelli. « Il va se passer beaucoup de choses. »

(Photo: Daniel Shirey / MLB Photos via Getty Images)