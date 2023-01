Carlos Correa retourne au Minnesota, là où il appartient

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

L’une des sagas les plus ridicules de l’histoire du baseball a finalement – ​​semble-t-il – atteint sa conclusion épique.

L’arrêt-court vedette Carlos Correa sera… dans la même équipe pour laquelle il a joué l’an dernier.

Quand vous le présentez ainsi, quel est le problème ?

Quel que soit le contexte, les joueurs restant en agence libre sont toujours intrinsèquement moins intéressants que de trouver de nouveaux fils ailleurs. Dans ce cas, cependant, la route que nous avons empruntée pour arriver au résultat traditionnellement moins intrigant a été tout sauf ordinaire.

Au début de cette intersaison historique de dépenses spectaculaires, il était clair que les Twins allaient faire un effort sincère pour conserver Correa, la superstar qui est tombée sur leurs genoux après une séquence d’événements très différente mais tout aussi improbable la dernière intersaison. Au dire de tous, il y avait un intérêt mutuel pour une réunion.

Mais c’est une agence libre. L’argent parle. Et à deux reprises au cours du mois dernier, les offres signalées par les Twins ont été rejetées par des équipes de plus grands marchés avec des cargaisons d’argent à dépenser. En dehors du fait que cela s’est produit avec deux équipes différentes le même hiver, il n’était pas rare de voir une telle séquence se dérouler avec un agent libre de grande envergure.

Ce qui était inhabituel, bien sûr, s’est avéré être la condition physique de Correa, en particulier l’état de sa cheville droite sur laquelle il a été opéré en 2014. Bien qu’ils n’aient jamais manqué de temps, les Giants et les Mets ont exprimé une grande inquiétude quant à la qualité de sa cheville. tiendrait au cours d’un accord à long terme. Lorsque les Giants ont reculé juste avant de se préparer à introduire Correa, les Mets se sont précipités avec leur propre offre importante, négligeant San Francisco l’opportunité de restructurer un éventuel contrat. Mais une fois que les Mets ont communiqué des préoccupations similaires concernant la cheville à l’agent de Correa, Scott Boras, plusieurs semaines de négociations ont commencé pour tenter de parvenir à un accord modifié.

Alors que les jours passaient et que les Mets ne parvenaient pas à un consensus avec le camp de Correa sur un libellé contractuel approprié concernant une éventuelle protection en cas de blessure à la cheville, la fenêtre semblait se rouvrir lentement pour que le Minnesota poursuive ses efforts pour conserver Correa – un objectif qui n’avait à aucun moment faibli tant que Correa n’avait pas encore mis la plume sur papier pour une autre franchise.

Des rapports ont fait surface lundi soir selon lesquels, pour la première fois de toute l’intersaison, les Twins étaient devenus le favori légitime de Correa. Mardi après-midi, il avait accepté un nouveau contrat – un troisième contrat !!! – celui-ci garantissant bien moins que son pacte initial avec San Francisco il y a un mois, mais toujours une somme considérable pour un joueur dont l’état médical était clairement un drapeau rouge légitime pour aller de l’avant.

Après avoir passé l’année dernière à qualifier tout discours de Correa en supposant qu’il finirait par se retirer et emmener ses talents ailleurs, il s’est avéré que le Minnesota était peut-être le meilleur endroit pour lui depuis le début. Maintenant, il sera un jumeau pendant au moins les six prochaines saisons, et peut-être les 10 prochaines.

Les sceptiques peuvent souligner cette réunion et souligner que le Minnesota vient de terminer 78-84 avec Correa en remorque :

Ils l’avaient déjà. Qu’est-ce que le ramener va vraiment accomplir?

La chute des Twins en 2022 n’avait pas grand-chose à voir avec Correa. Une première mi-temps prometteuse a été déraillée par plusieurs blessures clés, en particulier à un personnel de lanceurs qui était sans doute trop mince pour se disputer un titre de division pour commencer. Correa, quant à lui, a enregistré 590 apparitions sur plaque et a publié le le plus haut wRC + de tous les arrêts-courts au baseball . Il a fait sa part, et tout le monde sait qu’une superstar ne fait pas une bonne équipe de baseball.

Au-delà des statistiques, il est clair que Correa a également eu un impact sérieux dans la pirogue des Twins, ajoutant une combinaison unique d’immense expérience en séries éliminatoires et d’expertise analytique avancée – un mélange idéal à insuffler dans un club rempli de jeunes frappeurs cherchant à s’établir au niveau de la grande ligue.

L’horrible deuxième mi-temps des Twins ne nie pas l’effet de Correa sur cette organisation à la fois sur et en dehors du terrain. Même après s’être retiré de son contrat peu de temps après la saison, Correa était clairement toujours en contact avec ses coéquipiers.

Alors que Correa partait pour l’offre la plus lucrative de l’agence libre semblait probable, cela n’a jamais rendu les Twins moins idéaux pour le joueur et la personne. Bien sûr, il aurait pu être le nouveau visage d’une franchise des Giants qui cherchait désespérément une pierre angulaire. Ou il aurait pu être un ajout de luxe dans le Queens à une liste Mets déjà étoilée. Mais peu importe ce que le classement a montré à la fin de 2022, tous les signes indiquaient que “Carlos Correa, Minnesota Twin” avait été un succès retentissant.

Comme Correa l’a dit lui-même, il est le produit. S’ils le voulaient, ils n’avaient qu’à aller le chercher. Le processus n’a peut-être pas été aussi simple, mais le résultat final reste le même. Les jumeaux ont toujours voulu qu’il revienne. Cela a coûté une certaine somme d’argent – ​​et un certain niveau de risque associé à l’avancée de sa cheville – mais ils sont allés le chercher.

Le retour de Correa soulève également plusieurs questions sur l’alignement sur le terrain du Minnesota pour 2023, en particulier en ce qui concerne les autres mouvements qu’ils ont effectués cette intersaison alors que la saga Correa s’éternisait. Par exemple : si Correa était censément prêt à glisser vers la troisième base avec les Mets pour Francisco Lindor, pourrait-il faire de même pour l’acquisition de novembre Kyle Farmer ? Je parie que non là-dessus, mais le coin chaud reste un point d’interrogation étant donné que les Twins ont distribué Gio Urshela aux Angels. Urshela n’était pas seulement le joueur de troisième but principal des Twins – il était l’un de leurs frappeurs les plus fiables aux côtés de Correa. Avec son départ, Minnesota fera-t-il confiance à Jose Miranda défensivement à plein temps au troisième rang ? Ou Luis Arraez s’y profile-t-il mieux qu’au début ? Ensuite, il y a la question de savoir quoi faire avec le meilleur espoir Royce Lewis maintenant que Correa est engagé

Pourtant, ce sont tous de bons problèmes à avoir. Je suis convaincu que Rocco Baldelli est ravi du défi d’organiser son champ intérieur autour de Correa plutôt que d’aller de l’avant sans la superstar.

Si Correa s’était réengagé envers les Twins avec un accord à long terme au début de l’intersaison, cela aurait été une réunion beaucoup plus simple et agréable à traiter et à analyser. Le Minnesota aimait l’avoir, il aimait être là et ils ont réussi à étendre leur partenariat au-delà du mariage initial inattendu.

Au lieu de cela, les événements ridicules de cette intersaison ont fait en sorte que le reste de sa carrière dans la grande ligue sera désormais vu à travers l’objectif d’une série de scénarios, à la fois en arrière et en avant. Et si les Giants avaient conclu le contrat initial de 13 ans ? Et si les Mets avaient mis au point les détails et réussi à jumeler Correa et Lindor pour la prochaine décennie à la Derek Jeter et Alex Rodriguez ? Et si Correa reste en bonne santé et est un candidat MVP pérenne? Et si sa cheville devenait effectivement un problème bien plus tôt qu’aucun d’entre nous ne le pense ?

Dans des décennies, sa page Baseball-Reference et son journal des transactions ne refléteront pas le fait que les Mets et les Giants seront indéniablement liés à Correa pour le reste de sa carrière. Reste à savoir si leurs décisions respectives de dernière minute de s’éloigner de l’arrêt-court s’avèrent prudentes.

Pendant ce temps, les Twins – dont beaucoup ne peuvent toujours pas croire qu’ils aient jamais eu Correa en premier lieu – se dirigeront bientôt vers l’entraînement de printemps après avoir réussi ce qui semblait au-delà de l’impossible à plusieurs jonctions de l’hiver: conserver l’un des meilleurs joueurs de baseball pour le long terme.

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball pendant toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et The Ringer. C’est un fan des Mariners qui vit dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il aime un bon premier lancer à 22 h. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_ .

