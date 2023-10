Carlos Correa propulse les Twins devant Astros jusqu’à même l’ALDS

HOUSTON — S’il y a un joueur qui peut vaincre les puissants Astros, c’est bien Carlos Correa.

Les performances légendaires de Correa en séries éliminatoires sont originaires de Houston. Mais dimanche, les Astros ont subi leur première défaite à domicile en huit ans grâce au monstre qu’ils ont créé.

L’arrêt-court vedette a rempli les bases toute la nuit, y compris avec un simple de deux points qui a assuré la victoire 6-2 des Twins contre les Astros lors du deuxième match de la série de divisions de la Ligue américaine, dimanche au Minute Maid Park. L’image inoubliable de Correa debout au sommet de la base, frappant dans ses mains, puis se frappant la poitrine et rugissant de célébration vers l’abri des Twins hantera Houston jusqu’à – si ? – les Astros peuvent faire quelque chose pour l’effacer.

Juste pour faire bonne mesure, Correa a ajouté un jeu défensif éblouissant dans le trou pour le dernier retrait du match.

L’autre image qui va terroriser les Astros ? Le partant des Twins, Pablo López, bouscule complètement. Le droitier a divisé l’alignement de Houston toute la soirée, tirant sept manches blanches sur 105 lancers, tout en n’accordant que six coups sûrs et un but sur balles avec sept retraits au bâton. La performance impressionnante de López était exactement ce dont les Twins avaient besoin avant de rentrer au Minnesota.

Après un jour de congé lundi, les Twins et les Astros emmèneront l’ALDS à Target Field mardi avec la série à égalité 1-1 dans le meilleur des cinq tours.

Le flash des séries éliminatoires de Correa a commencé dès la première manche, lorsqu’il a réussi un doublé RBI sur le mur du champ gauche contre son ancien coéquipier Framber Valdez. Toute la nuit, le gaucher n’a pas trouvé comment faire sortir Correa. Lors de leur rencontre suivante, Correa a réussi un but sur balles de sept longueurs. Lorsque Correa a creusé dans la surface avec les buts chargés au cinquième, le manager des Astros, Dusty Baker, a étonnamment ignoré les dégâts que Correa avait déjà causés et a choisi de laisser Valdez plutôt que d’aller à l’enclos des releveurs.

Baker a été immédiatement piqué par cette décision alors que le simple de deux points de l’ex-Astro a fait une boucle vers un centre peu profond et a prolongé l’avance du Minnesota à 5-0. Ce n’est qu’alors que Baker a retiré Valdez du match après 4,1 manches et 90 lancers. Correa, quant à lui, venait de surpasser David Ortiz et Derek Jeter dans les points produits de tous les temps en séries éliminatoires.

Carlos Correa réussit un simple de deux points, prolongeant l’avance des Twins sur Astros

Même si les Astros ne connaissent que trop bien ce showman d’octobre, les Twins ne semblaient pas initialement reconnaître l’atout des séries éliminatoires qui se trouvait dans leur propre abri. Lors de la défaite du Minnesota dans le premier match samedi, Correa frappait sixième et manquait les meilleures occasions de frapper – en particulier alors que le Minnesota se rassemblait et tentait de prendre les devants. Malgré la rétrogradation, Correa a quand même joué, récoltant un simple et un double. Mais il a mené à chacune de ces occasions, incapable de piloter ses coéquipiers Twins.

Les Twins ont appris et pivoté rapidement, le promouvant au poste de nettoyage pour le match 2. La décision a bien sûr porté ses fruits puisque Correa a réalisé un score de 3 en 4 avec un but sur balles et trois points produits.

Valdez a été magnifique en octobre dernier, avec une fiche de 3-0 avec une MPM de 1,44 en quatre sorties, dont deux départs en Série mondiale. Mais lors de ses débuts en séries éliminatoires en 2023, Valdez a dépassé le nombre de points (quatre) qu’il a abandonnés lors de ses quatre départs en séries éliminatoires de 2022 combinés. Il lui a fallu quelques frames pour s’installer dimanche, mais juste au moment où il semblait que Valdez commençait à compter sur sa force de balle au sol pour calmer les Twins, Playoff Correa est réapparu.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle a déjà couvert le Mets en tant que reporter pour le New York Nouvelles quotidiennes. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .

Tendances MLB

Faits saillants des séries éliminatoires de la MLB 2023 : les Rangers, les Astros, les Phillies et les D-Backs remportent le premier match

Bracket des éliminatoires de la MLB 2023 : classement, calendrier des séries divisionnaires, résultats

Comment regarder Astros contre Twins ALDS Game 1 – 7 octobre





Calendrier des séries éliminatoires de la MLB 2023 : dates des World Series, comment regarder, chaînes de télévision

L’enclos des releveurs des Rangers scelle le premier match contre les Orioles : voici ce que nous avons appris

Les Phillies blanchissent les Braves dans l’étourdissant match NLDS 1, ne prenant « personne pour acquis »





Yordan Álvarez se réintroduit en séries éliminatoires avec deux circuits lors de la victoire des Astros contre les Twins

Dans l’intersaison tumultueuse de Ronald Acuña Jr. – et l’année 2023 historique qui a suivi

5 questions brûlantes sur la MLB : prédictions des séries de division, facteurs X, joueurs à surveiller