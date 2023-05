Carlos Correa était prêt à dire oui : qu’est-ce que les Giants peuvent en apprendre ?

MINNEAPOLIS – Les Giants et Carlos Correa se sont affrontés sur le terrain lundi soir. Si vous supposez la pire des émotions humaines de base, Correa avait 350 millions de raisons de rendre la confrontation personnelle.

S’adressant à un groupe de Giants a battu des journalistes après l’entraînement au bâton lundi après-midi, l’arrêt-court des Twins a reconnu le choc qu’il a ressenti en décembre dernier lorsque l’agent Scott Boras l’a convoqué de l’autre côté du couloir dans sa suite d’hôtel à San Francisco, l’a informé qu’il y avait un problème avec son physique et les Giants n’iraient pas de l’avant avec le contrat transformateur de 13 ans définissant la franchise qu’ils devaient annoncer et célébrer le lendemain matin.

L’affaire était annulée. Cela a déclenché une saga d’un mois qui a également impliqué une négociation ratée avec les Mets de New York et s’est finalement conclue avec le retour de Correa au Minnesota pour 200 millions de dollars sur six ans avec la possibilité de garantir 70 millions de dollars de plus.

Mais pour entendre Correa parler lundi, il y a peu de raisons de regretter ou de récriminer.

Et avec Correa qui a démarré lentement, plus l’émergence passionnante du joueur de champ intérieur des Giants Casey Schmitt, peut-être que ce manque de regret va dans les deux sens.

Ainsi, l’arrivée des Giants dans les villes jumelles, leur victoire 4-1 lundi et leur premier enchevêtrement professionnel avec Correa depuis que tout ce drame de l’intersaison s’est joué ressemblaient plus à un scénario forcé qu’à un véritable grésillement. Les Giants insistent sur le fait que leur cour avec Correa était un processus agréable jusqu’au moment où leurs médecins ont examiné les scans de sa cheville. Correa a insisté sur le fait que son impression générale des Giants était toujours positive, affirmant qu’il avait hâte de saluer plusieurs personnes au sein de l’organisation avec lesquelles il s’était lié d’amitié dans les huit jours entre l’acceptation des conditions et l’annonce de l’échec de l’accord.

« Je suis le genre de gars qui tourne la page assez facilement », a déclaré Correa. « Nous allons jouer à ce jeu comme n’importe quel autre jeu et n’importe quelle autre série. »

Correa a parlé avec tout le poli et le professionnalisme pour lesquels il est connu : il est heureux d’être de retour dans le Minnesota, tout arrive pour une raison, et qui sait ? Peut-être que sa situation actuelle se terminera mieux pour lui et sa famille que d’avoir à s’acharner sur les obligations finales d’un engagement de 13 ans. S’il le souhaite, il peut quitter le jeu à 35 ans et devenir père à plein temps. Ce plan de vie a assez bien fonctionné pour Buster Posey, après tout.

Mais Correa se démarque pour une autre raison. Il est l’exception à la tendance. Les Giants ont essayé de signer Aaron Judge pour encore plus d’argent. Ils ont essayé de signer Bryce Harper l’hiver précédant la saison 2019. Ils ont essayé de convaincre Giancarlo Stanton de renoncer à sa clause de non-échange et de venir à San Francisco. Ils ont été repoussés dans tous ces efforts pour accrocher une étoile dans les firmaments de San Francisco.

Et dans quelques mois, s’ils reçoivent la moindre indication que l’intérêt pourrait être réciproque, ils devraient tenter de signer Shohei Ohtani.

Correa était le seul agent libre vedette – et le plus grand depuis Barry Bonds il y a trois décennies – qui était prêt à dire oui aux Giants. Alors que peuvent-ils apprendre de cela ? Quels indices Correa peut-il fournir ? Comment leur fréquentation réussie (jusqu’à un certain point) de Correa peut-elle éclairer leur processus de recrutement à l’avenir ?

Correa a fourni un indice. Il fallait enlever tous les ornements verbaux et les platitudes. Mais lorsqu’on lui a demandé ce qui lui plaisait le plus chez les Giants, il a répondu par ceci :

« A cette époque, il s’agissait d’obtenir ma valeur marchande … », a-t-il déclaré.

Correa a ensuite fait l’éloge de l’héritage des Giants de trois championnats de la Série mondiale de 2010 à 2014 et a exprimé sa confiance qu ‘ »à un moment donné, ils feront les bons choix et mettront la bonne équipe sur le terrain ». Il a également fait l’éloge du manager des Giants, Gabe Kapler, affirmant qu’ils étaient en contact quotidien « sur la structure de l’équipe et les mouvements qu’ils voulaient faire » au cours de la semaine après que les deux parties eurent conclu un accord.

Mais la réponse était simple arithmétique. C’est presque toujours aussi simple avec les agents libres les plus grands et les plus brillants : Correa était prêt à être un Géant parce que les Géants lui offraient le plus d’argent.

Kapler, interrogé sur son rôle dans la parade nuptiale de Correa, a offert une légère réponse : même si tous ces autres facteurs étaient secondaires, ils comptaient toujours.

« Chaque fois que vous poursuivez le plus grand des grands agents libres, c’est vraiment un partenariat et une collaboration que vous cherchez à commencer », a déclaré Kapler. « Donc, comprendre les objectifs et les initiatives de l’agent libre, et être capable de les soutenir, et aussi démontrer que nous pouvons les soutenir, puis nous familiariser avec cette direction en tant que groupe, je pense que c’est vraiment important dans le processus de recrutement.

Kapler, qui dirigeait à Philadelphie avant 2020, s’est souvenu d’avoir eu des conversations similaires lorsque Harper avant de choisir l’offre la plus élevée des Phillies sur 13 ans et 330 millions de dollars.

« Beaucoup de conversations avec Bryce portaient sur sa vision d’une organisation dont il allait faire partie pendant une décennie ou plus », a déclaré Kapler. « Lorsque vous vous engagez comme ça, vous vous engagez envers une organisation, une ville et aussi les gens avec qui vous venez travailler tous les jours. »

Autrement dit : vous devez être certain que vos joueurs vedettes seront achetés à 100 %, financièrement et autrement. Ou bien vous vous retrouvez comme les Diamondbacks de l’Arizona et Madison Bumgarner, sur une trajectoire de collision pour des frictions mutuelles et un divorce précoce.

Il est impossible d’évaluer à quel point Correa aurait été en forme à San Francisco ou quel genre d’impact il aurait pu avoir sur le club des Giants en tant que leader franc. Selon Kapler, la dynamique de groupe d’un club-house de ligue majeure est trop complexe pour qu’un manager puisse compter sur un joueur vedette pour être son conduit vers la salle. Mais les équipes s’inspirent aussi souvent d’un joueur franchisé. Encore une fois, Posey apparaît comme un parallèle récent. Les Giants ne peuvent pas énumérer toutes les raisons pour lesquelles leur receveur de franchise leur manque, probablement parce qu’ils ne peuvent pas commencer à toutes les expliquer.

Ce que Kapler a retenu de ses conversations avec Correa, cependant, était la ferme conviction que l’arrêt-court de 28 ans voulait communiquer honnêtement. Et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour être physiquement et mentalement fort le plus longtemps possible.

« C’est prendre soin de soi mentalement et physiquement, en faisant passer cela avant tout le reste, comme clé pour être bon à long terme », a déclaré Kapler. « Il y croit. J’ai appris ça. Nous nous sommes connectés sur ces choses.

Lorsque vous gérez une liste comme le font les Giants, demandant souvent à vos joueurs de se préparer à plusieurs positions ou modèles d’utilisation, il est essentiel de cultiver l’adhésion. Ils ont leur propre partant en difficulté, Sean Manaea, qui n’a pas fourni de résultats à la hauteur du contrat de 25 millions de dollars sur deux ans qu’il a signé en décembre. Ils sont donc allés à la stratégie d’ouverture lundi, envoyant John Brebbia pour la première manche dans l’espoir de laisser Manaea commencer avec la moitié arrière de la formation des Twins.

Peut-être que cela a aidé les Twins à se surpasser. Manaea a lancé une séance légère d’enclos des releveurs – huit à 10 lancers, juste un toucher et une sensation dans le cadre de sa routine quotidienne – et cela aurait peut-être conduit les Twins à supposer qu’il n’apparaîtrait pas dans le match. Ils ont remplacé leur gamme d’origine (avec des droitiers empilés en bas) et en ont soumis une révisée.

C’était le meilleur exemple de la façon dont la gestion d’un jeu d’enclos des releveurs peut rendre la vie difficile à votre adversaire – au point qu’il commence à trop réfléchir.

Lorsque Manaea est apparu pour la deuxième manche, les Twins ont frappé Donovan Solano, brûlant le deuxième but partant Edouard Julien avant qu’il ne fasse une apparition sur une seule plaque. Kyle Garlick a également frappé dans la troisième manche.

La balle rapide de Manaea était trop de toute façon. Il l’a surtout situé en haut de la zone tout en en retirant huit en 3 2/3 manches. Tristan Beck n’a cédé qu’un circuit à Garlick dans ses 2 2/3 manches. Tyler Rogers et Scott Alexander ont fait le reste du chemin alors que les Giants évitaient d’utiliser Camilo Doval tout en remportant le premier match de la série et en se faufilant dans un match de .500.

Les Giants ont eu tous les points dont ils avaient besoin avant de se retirer. LaMonte Wade Jr. et Mike Yastrzemski ont ouvert la première manche avec des buts sur balles contre le droitier Bailey Ober, qui avait une fiche de 3-0 avec une MPM de 1,78. JD Davis a frappé un doublé RBI sur le mur du champ gauche. Ensuite, Michael Conforto a suivi avec un home run de trois points.

Correa a réussi un simple et un doublé pour porter sa moyenne à 0,213, mais a été bloqué les deux fois.

Les Giants enverront Alex Cobb et Anthony DeSclafani au monticule pour commencer les deux derniers matchs de la série. Ils s’attendent à ce que Logan Webb reste à son tour après que les analyses de son dos et de ses côtés n’aient montré aucun problème structurel et qu’il ait signalé une amélioration lors du lancer lundi. Après cela, ils se réservent le droit de rester flexibles avec Manaea, Alex Wood et Jakob Junis.

Ce ne sont pas seulement les agents libres vedettes que les Giants doivent acheter.

(Photo : Jesse Johnson / USA Today)