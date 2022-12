Carlos Correa et l’histoire des contrats de 10 ans du baseball

Mardi, Carlos Correa, 28 ans, a accepté les conditions avec les Giants de San Francisco sur un contrat de 13 ans et 350 millions de dollars qui a dépassé l’accord signé par Francisco Lindor des Mets (10 ans, 341 millions de dollars) pour le plus grand nombre de dollars engagés pour un arrêt-court. Trea Turner, 29 ans, a signé avec les Phillies de Philadelphie pour 11 ans et 300 millions de dollars. Et Bogaerts, 30 ans, a obtenu 280 millions de dollars des Padres.

Lorsque leurs contrats expireront enfin, Correa, Turner et Bogaerts seront tous au début de la quarantaine. Les Giants, les Phillies et les Padres ne s’attendent pas – et ne peuvent pas – à ce que leur jeu de calibre All Star se poursuive au cours des dernières années de ces accords. Finalement, ces joueurs auront probablement besoin de changements de position et de jours de congé supplémentaires. L’histoire suggère qu’ils ont tous une chance décente d’être échangés ou libérés bien avant l’expiration de leurs accords.

“Ce n’est pas une science exacte”, a déclaré Dave Dombrowski, président des opérations de baseball de Philadelphie, à propos de la projection de la production d’un joueur à mesure qu’il vieillit. Il a ajouté: “Une chose que je pense, c’est qu’il faut parfois faire la différence entre un joueur normal de grande ligue et un athlète d’élite. Je pense qu’il y a des différences à cet égard. Nous avons fait beaucoup de recherches. Un athlète d’élite peut durer plus longtemps à ce niveau de performance que d’autres individus. »

Avec les ajouts de cette saison, il y a eu 24 contrats qui garantissaient au moins 10 ans à un joueur – 13 via une agence libre et 11 via des extensions. Aucun agent libre signé pour un tel accord n’est resté avec son équipe pendant toute la durée du contrat.

Le contrat de Dave Winfield a mieux vieilli que la plupart. Il a signé un contrat d’agent libre de 10 ans et 23,5 millions de dollars avec les Yankees en 1980, et malgré sa relation aigre avec le propriétaire des Yankees George Steinbrenner, qui l’appelait M. May et a finalement été suspendu pendant deux ans pour avoir payé un joueur pour essayer pour déterrer des informations embarrassantes sur lui, Winfield a formé huit équipes All-Star à New York.