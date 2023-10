Carlos Correa est toujours un favori des fans à Houston – ne demandez pas aux Astros

HOUSTON — Carlos Correa s’est livré à des plaisanteries plus amicales avec les journalistes qui couvrent les Astros qu’avec ses anciens coéquipiers de Houston. Pour ses copains en dehors du terrain comme José Altuve et Justin Verlander, aussi longtemps que durera cette série de divisions de la Ligue américaine, Correa ne fera que leur faire obstacle.

Après que Correa ait reçu une poignée de textes de félicitations sur les Twins balayant les Blue Jays lors de la ronde des wild-cards, les joueurs des Astros et Correa ont coupé le contact les uns avec les autres avant l’ALDS.

« Nous devons juste y aller et le battre », a déclaré Altuve. « Même si nous l’aimons beaucoup. »

« Nous serons de nouveau amis après cette série », a déclaré Correa à propos des Astros.

Le sourire amical de l’arrêt-court était remarquablement absent lors de ce commentaire. En ce qui concerne les séries éliminatoires, Correa est avant tout un compétiteur.

Après trois matchs à enjeux moyens en août dernier à Houston et trois matchs de moindre importance en mai dernier, ce week-end est le plus grand retour de Correa jusqu’à présent avec une base de fans qui l’ont vu devenir la superstar qu’il est aujourd’hui – le héros éternel des séries éliminatoires appelle désormais le Minnesota sa maison en MLB. dans le cadre d’un accord de 200 millions de dollars sur six ans. Allez comprendre : c’est également la première fois de Correa en séries éliminatoires depuis 2021, lorsque ses Astros ont atteint une troisième Série mondiale mais ont perdu contre les Braves.

« Je l’ai dit à ma femme, j’ai dit : ‘Je ne veux plus jamais rater les séries éliminatoires’, et cette année, nous y sommes de retour », a déclaré Correa. « Évidemment, cette série est spéciale. C’est contre mon ancienne équipe et je suis très excité. »

À en juger par sa fête de bienvenue – encore une fois, tout le monde sauf les joueurs des Astros – personne ne vous blâmerait de penser que Correa détient toujours les clés de la ville dans laquelle il continue de résider pendant l’intersaison.

Lors des présentations d’avant-match de samedi, il a été le seul joueur des Twins à recevoir de chaleureux applaudissements – et certainement pas de huées – de la part des fidèles de Houston. Vendredi après-midi, avant l’entraînement du Minnesota au stade de baseball, Correa a arrêté la voiturette de golf qu’il conduisait dans le tunnel pour retrouver des visages familiers, allant des journalistes qui ont passé près d’une décennie à le couvrir au personnel qui s’occupait de lui. .

« Les fans me traitent toujours comme l’un des leurs », a déclaré Correa. « Je suis allé manger hier soir et tous les fans des Astros me souhaitent bonne chance. Je me dis : ‘Es-tu sûr de vouloir me souhaiter bonne chance ?’

« Ensuite, je suis allé prendre mon petit-déjeuner ce matin et tout le monde me souhaite bonne chance. Évidemment, les fans apprécient toujours tout ce que j’ai fait pour cette ville. Ils m’aiment, moi et ma famille, ce qui fait toujours du bien. Oui, j’apprécie le des porte-bonheur qu’ils m’envoient. »

Correa a apporté cette popularité au Minnesota avant la saison 2022. Il est rapidement devenu un leader pour les Twins, un rôle auquel il était habitué à Houston grâce à son jeu et à sa philanthropie dans la communauté. Cependant, lors de la dernière intersaison, son avenir avec les Twins était incertain lorsqu’il a presque signé des contrats à long terme avec les Giants et les Mets, pour finalement se retrouver au Minnesota.

Au milieu des inquiétudes concernant la santé de sa cheville droite, ce fut une année difficile pour Correa dans les Twin Cities. Il a terminé la saison régulière avec son pire OPS en carrière (.711) en une saison complète. Il a mené les ligues majeures en réalisant 30 doubles jeux. Autrefois recrue de l’année, deux fois All-Star et MVP, la version de Correa de cette saison n’était pas celle avec laquelle les Astros étaient habitués à jouer.

Il a néanmoins réussi à actionner un interrupteur au bon moment. Les deux jeux défensifs extraordinaires et les trois coups sûrs de Correa ont aidé les Twins à clôturer Toronto en seulement deux matchs la semaine dernière. Icône des séries éliminatoires à Houston, Correa commence à se forger cet héritage avec le Minnesota.

« Nous savions très tôt qu’il était ce type de joueur et qu’il aimait être un leader », a déclaré Altuve. « Il était un grand leader pour notre équipe quand il était ici, et je suis presque sûr qu’il est le leader de l’autre côté maintenant avec les Twins. Nous devons juste être prudents avec lui. Nous savons qu’il aime jouer. dans les grands matchs et sortir de l’embrayage, mais nous devons trouver un moyen de l’arrêter.

Correa a pris le dessus sur un ancien coéquipier de longue date lorsqu’il a mené la deuxième manche du premier match de samedi. Verlander a lancé Correa à l’extérieur, mais le vétéran droitier n’avait pas son commandement habituel, donc Correa n’a pas mordu. Sur le cinquième lancer de la batte, l’arrêt-court a coupé un simple au milieu qui a rebondi par Altuve et son successeur d’arrêt-court sur les Astros, Jeremy Peña, qui a remporté les honneurs MVP des World Series l’année dernière. Verlander prendrait sa revanche au sixième lorsqu’il frapperait Correa, en partie grâce à une troisième frappe généreuse.

Curieusement, le manager des Twins, Rocco Baldelli, avait Correa au sixième rang, il n’a donc pas eu autant d’occasions que les fans du Minnesota auraient pu le souhaiter contre son ancienne équipe. Lorsqu’on a demandé à Altuve s’il était surpris que Correa, qui effectuait habituellement le nettoyage pour les Astros, frappe si bas dans l’ordre des Twins, le joueur de deuxième but a haussé les épaules et a déclaré qu’il ne l’avait même pas remarqué. Mais il était difficile pour les fans des Twins de ne pas le faire, en particulier lorsque le Minnesota a marqué quatre points en septième manche, seulement pour que la menace se termine avec Correa dans le cercle sur le pont. Il a commencé le huitième avec un doublé mais s’est finalement retrouvé troisième.

« Nous avions beaucoup de trafic là-bas », a déclaré Baldelli après la défaite 6-4 des Twins. « Nous sommes à un bon élan, ou même à un élan bien placé, de lancer une véritable action, de réaliser quelques courses, et nous n’y sommes tout simplement pas parvenus. »

Derek Jeter, Alex Rodriguez et David Ortiz discutent de la victoire d’Astros en G1 contre Twins

Peut-être que Correa frappera plus haut dans l’alignement et aidera les Twins à remporter une victoire en séries éliminatoires un autre jour. C’est certainement ce que ses anciens coéquipiers attendent de l’arrêt-court vedette. La semaine dernière, le manager des Astros, Dusty Baker, a déclaré qu’il ne dirait pas trop de belles choses à propos de Correa puisque son équipe essaie de le battre – mais pas avant d’admettre que Correa est toujours l’un de ses joueurs préférés de tous les temps, ainsi que celui de sa femme. .

« Dusty est un homme que je respecte énormément », a déclaré Correa. « Sa femme, chaque fois que je retournais à la voiture, elle l’attendait sur le parking et nous avions de bonnes conversations. Donc, évidemment, c’était une relation bien plus qu’une simple relation joueur-manager. Il C’était comme une autre figure paternelle pour moi, donc c’était spécial quand j’étais avec lui, toutes les histoires, tous les conseils que je recevais de lui.

« Mais comme il l’a dit, maintenant nous devons nous affronter. Je serai à nouveau son fils une fois la série terminée. »

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle a déjà couvert le Mets en tant que reporter pour le New York Nouvelles quotidiennes. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .