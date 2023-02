Carlos Correa devrait être insulté par la dernière mise à jour physique des Mets

Les Mets de New York n’ont pas signé Carlos Correa en raison d’un physique défectueux, mais cela ne les a pas empêchés d’ajouter Kodai Senga.



Carlos Correa s’est finalement retrouvé avec les Twins du Minnesota après que sa cheville ait attiré l’attention des Giants de San Francisco et des Mets de New York.

Steve Cohen et les Mets avaient un véritable intérêt pour Correa, car il a annoncé au monde que l’arrêt-court vedette (qui aurait été un joueur de troisième but à New York) était la pièce manquante de l’équipe.

Quelques semaines plus tard, Correa était de retour en agence libre et avait besoin d’une nouvelle maison. Les Twins, étant l’une des seules équipes restantes intéressées, ont signé avec Correa un contrat avec de nombreuses incitations incluses.

Pourquoi les Mets n’ont-ils pas signé Carlos Correa ?

La cheville droite de Carlos Correa a été chirurgicalement réparée lorsqu’il a joué dans les ligues mineures en 2014. Bien que cela ne l’ait pas beaucoup affecté, les Giants puis les Mets craignaient que cela ne s’aggrave à mesure que l’arrêt-court vedette vieillissait. Pensant qu’il a moins de 30 ans maintenant, les contrats qu’il a conclus avec San Francisco et New York l’auraient payé jusqu’à la fin de la trentaine.

Un mauvais physique n’empêche pas les Mets de signer Kodai Senga

Selon Jon Heyman, initié du New York Post MLB, New York avait également des inquiétudes concernant les examens médicaux de Kodai Senga. Cependant, compte tenu de l’histoire de Senga au Japon et du fait qu’il est lanceur – une position qui a tendance à avoir plus d’usure de toute façon – les deux équipes ont réussi à surmonter la bosse :

“Son physique était en fait OK avant que les chiffres ne soient finalisés par une équipe qui est devenue un adepte des physiques dans ce qui était considéré comme un” bon effort de collaboration en coulisses “. Si ce mode a eu un impact sur le nombre final, il a également réduit le drame potentiel. Les gens au courant disent qu’il est courant que les lanceurs japonais montrent plus d’usure sur le bras plus tôt puisque les vedettes lancent plus de manches à des âges plus jeunes. Heyman a écrit.

Pourtant, cela amène un spectateur impartial à se demander pourquoi, exactement, les problèmes de Senga ont été jugés acceptables, alors qu’une opération à la cheville d’il y a huit ans a coûté aux Mets une chance d’être sans doute le meilleur arrêt-court du match.