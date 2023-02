Carlos Corberan obtient un nouveau contrat avec West Brom jusqu’en 2027 après l’intérêt de Leeds | Nouvelles du football

Carlos Corberan a signé une prolongation de contrat à West Brom jusqu’à l’été 2027 après avoir été fortement lié au poste vacant de Leeds.

Le joueur de 39 ans a remporté 10 de ses 13 matchs de championnat à la tête des Baggies depuis qu’il a conclu un contrat de deux ans et demi avec le club en octobre 2022.

Il avait été parmi les candidats pour remplacer Jesse Marsch à Leeds après le limogeage de l’Américain mardi, mais son nouveau contrat prolonge son séjour aux Hawthorns de deux ans supplémentaires.

Albion a taquiné l’annonce sur les réseaux sociaux avec un clip de la populaire série télévisée de la BBC Bonne Vallée, dans lequel le personnage principal Catherine Cawood dit: “Pourquoi tout le monde prétend-il que vous allez à Leeds alors que vous n’y allez pas?”

Le directeur général Ron Gourlay a déclaré au site Web du club qu’il s’était d’abord assis avec Corberan pour discuter de son avenir au club il y a trois semaines, alors que Marsch travaillait toujours à Elland Road.

Il a déclaré: “Sa passion pour le jeu que nous aimons tous a été contagieuse pour tous ceux qui sont liés au club, notamment nos joueurs, qui ont clairement bénéficié de l’entraînement de premier ordre de Carlos, de son savoir-faire tactique et de son souci du détail.

“Nous nous sommes assis il y a trois semaines pour discuter de l’avenir du club et la vision de Carlos pour Albion est absolument alignée sur la mienne. Ensemble, nous sommes déterminés à continuer à faire avancer le club.”

Corberan a travaillé à Leeds pendant trois ans jusqu’en 2020, d’abord en tant que manager U23 puis entraîneur de l’équipe première sous Marcelo Bielsa, avant de partir rejoindre Huddersfield.

Corberan lui-même a ajouté: “Je crois que le succès ne peut être atteint que lorsque tout le monde travaille ensemble et la façon dont j’ai été accueilli dans ce grand club m’a fait croire que c’est le bon endroit pour moi.

“Il est important pour moi que nous ne laissions pas ce moment nous distraire de notre objectif, qui est de veiller à nous améliorer chaque jour, en rendant l’équipe de plus en plus compétitive pour les défis à venir. Mon objectif est toujours d’obtenir un résultat positif dans notre prochain match et nous travaillons dur pour y parvenir à Birmingham City vendredi soir.”