Carlos Bolsonaro : le fils de l’ancien dirigeant brésilien visé par une enquête pour espionnage

il y a 2 heures

La police a perquisitionné jeudi le domicile et les bureaux d’Alexandre Ramagem, ancien chef d’Abin et proche allié de Jair Bolsonaro.

La police a déclaré la semaine dernière que ses enquêtes ont révélé qu’un “groupe criminel” avait créé “une structure parallèle au sein de l’Agence brésilienne de renseignement (Abin) et utilisé ses outils et services pour commettre des actes illicites, produisant des informations à des fins politiques et médiatiques, pour un gain personnel et interférer dans les enquêtes de la police fédérale”.