Carlos Baleba : Brighton signe le milieu de terrain de Lille pour un contrat de 23,2 millions de livres sterling alors que Roberto De Zerbi salue « l’avenir du club » | Actualités footballistiques

Brighton a finalisé la signature du milieu de terrain de 19 ans Carlos Baleba de Lille pour 23,2 millions de livres sterling.

L’adolescent d’origine camerounaise arrive pour un contrat de cinq ans.

Après avoir disputé 13 matches avec l’équipe B de Lille, il a fait ses débuts en équipe première en septembre dernier en tant que remplaçant lors d’une victoire 1-0 contre Lens.

Sa première titularisation en Ligue 1 a eu lieu en janvier lors d’un match nul et vierge contre le Stade Brestois, alors qu’il a disputé 19 matches de championnat au cours de la saison 2022/23. Il a fait deux autres apparitions cette saison.

« Carlos est un très bon joueur. Il est très jeune mais c’est un joueur spécifique à notre style. Il sera l’avenir du club », a déclaré l’entraîneur-chef Roberto De Zerbi.

Image:

Baleba a signé un contrat de cinq ans à Brighton





Baleba a déménagé à Lille en janvier 2022, après avoir joué au football universitaire dans son pays natal.

Le directeur technique David Weir a ajouté : « Nous sommes vraiment heureux de pouvoir amener Carlos au club.

« Il a 19 ans et aura besoin de temps pour s’habituer à son nouvel environnement, à notre culture et à la langue ; il recevra tout le soutien dont il a besoin pour faire cette transition et nous avons hâte de le voir en action. »

Baleba est considéré comme un remplaçant de Moises Caicedo tandis que le club est également intéressé par Arsenal. Albert Sami Lokonga.

