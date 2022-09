Lorsque Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer finiront par desserrer leur emprise sur les tournois du Grand Chelem, beaucoup pourraient voir les États-Unis de Carlos Alcaraz. Victoire ouverte en finale de l’US Open, comme annonçant le changement de garde dans le tennis masculin.

Ayant gagné sa réputation comme l’un des concurrents les plus féroces parmi un groupe affamé de jeunes challengers du “Big Three”, la victoire d’Alcaraz sur Casper Ruud a non seulement valu à l’Espagnol de 19 ans un premier titre majeur, mais l’a également vu devenir le plus jeune. numéro un mondial de l’histoire de l’ATP.

Son voyage de deux semaines à New York l’a vu se heurter à une foule d’autres étoiles montantes, offrant la promesse de rivalités passionnantes dont les fans pourront profiter pendant de nombreuses années à venir.

Il a affronté l’Italien Jannik Sinner, 21 ans, dans un quart de finale passionnant en cinq sets qui ne s’est terminé que vers 3 heures du matin avant de survivre à un autre cinq sets contre l’Américaine Frances Tiafoe, 24 ans, qui est devenue le premier homme noir américain. faire les demies du tournoi depuis Arthur Ashe en 1972.

Dimanche, “Carlitos” a évité un autre match punitif en cinq sets, mais devait encore être à son meilleur niveau athlétique pour marquer une victoire 6-4 2-6 7-6 (1) 6-3 sur le Norvégien Ruud, 23 ans, qui se hisse au numéro deux mondial derrière Alcaraz.

Après ses exploits record, Alcaraz a révélé qu’il voulait jouer Federer et être comme Nadal et Djokovic.

“Jouer contre Federer, même si en ce moment j’ai peu d’occasions, je pense, mais ce serait quelque chose que j’aimerais. Et battre l’un des trois en Grand Chelem. J’ai toujours dit que pour être le meilleur, il fallait battre le meilleur », a déclaré Alacaraz.

“C’est génial d’être dans cette position, c’est quelque chose dont je rêvais depuis que j’ai commencé à jouer au tennis. C’est quelque chose de spécial pour moi. Je ne suis pas dans mon top (état). J’ai beaucoup de choses à améliorer. Ils (Nadal, Djokovic, Federer) m’inspirent pour essayer de les rattraper. Je sais que c’est presque impossible mais je vais y travailler. Je veux qu’on se souvienne d’eux comme eux, je veux travailler pour pouvoir essayer d’être comme eux un jour », a-t-il ajouté.

(Avec les contributions des agences)

