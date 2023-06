Carlos Alcaraz utilise les vidéos d’Andy Murray et de Roger Federer pour aider le match sur gazon à Queen’s | Actualités Tennis

Carlos Alcaraz a admis avoir regardé des vidéos d’Andy Murray et de Roger Federer dans le but d’améliorer son jeu sur gazon alors qu’il entre en quart de finale des championnats du Queen’s Club.

La tête de série Alcaraz a beaucoup d’attentes sur ses épaules et bien que la sensation espagnole de 20 ans continue d’impressionner, il est clairement toujours en train d’accepter son timing et ses mouvements sur l’herbe.

Cependant, il a vu de grandes améliorations dans sa confortable victoire 6-2 6-3 sur Jiri Lehecka après une victoire laborieuse au premier tour sur Arthur Rinderknech.

Avec encore beaucoup à apprendre sur son jeu sur gazon, Alcaraz s’est tourné vers Murray et Federer pour améliorer et aider son jeu à aller de l’avant, en apprenant des « meilleurs » qui soient.

« Je regarde d’abord des vidéos sur mes adversaires, puis, vous savez, j’ai beaucoup de temps pour regarder des vidéos, pour apprendre des meilleurs joueurs du monde, Andy, Roger, Djokovic », a déclaré Alcaraz.

« Vous savez, en ce moment, nous sommes sur gazon, et je veux, vous savez, admirer les meilleurs joueurs sur gazon et déménageurs.

« Vous savez, sur gazon, Roger et Andy sont pour moi les meilleurs joueurs qui bougent bien sur gazon. Donc, je veux être le même, vous savez, comme eux.

« Je ne parle pas de Djokovic parce que Djokovic glisse comme un court en terre battue, et pas mon cas, mais j’essaie de mettre des choses similaires dans mon jeu que Roger et Andy font dans l’herbe. »

Bien qu’il ait maintenant atteint les quarts de finale au Queen’s Club, Alcaraz a insisté sur le fait qu’il restait concentré sur l’acquisition de plus d’expérience avant Wimbledon plutôt que sur la victoire.

Image:

L’Espagnol Carlos Alcaraz a atteint les quarts de finale au Queen’s Club et pourrait revenir au numéro un mondial avec une victoire





« Pour être honnête, dans ce tournoi, ce n’est pas le cas (de se sentir parmi les principaux candidats à gagner) », a-t-il ajouté.

« Mon objectif lorsque j’ai rejoint le tournoi était d’acquérir plus d’expérience, de continuer à m’entraîner sur gazon avec de bons joueurs, puis de jouer au tennis.

« Dans ma tête, je ne pensais pas gagner le tournoi. Évidemment, chaque fois que je joue dans un tournoi, je veux le gagner, mais mon objectif principal était de continuer à me sentir mieux et de continuer à acquérir de l’expérience vers Wimbledon.

« Mais maintenant que je suis en quart de finale, je veux gagner le tournoi, mais comme je ne me place pas parmi les favoris, la pression est moindre, donc je peux jouer plus détendu et heureux. »

Alcaraz poursuit plus que son premier titre sur gazon cette semaine. S’il triomphe au Queen’s Club, il récupérera lundi la place de n°1 mondial du classement ATP à Novak Djokovic.