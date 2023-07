Carlos Alcaraz: Tout ce que vous devez savoir sur le nouveau venu du Wimbledon Winners Club

Carlos Alcaraz est entré dans un club exclusif de stars du tennis pour avoir remporté le prestigieux titre de Wimbledon alors que l’Espagnol a triomphé du septuple vainqueur du championnat All-England Novak Djokovic dimanche au SW19.

Le joueur de 20 ans a pris le dessus sur le Serbe 1-6, 7-6, 6-1, 6-3, 6-4 lors de l’affrontement au sommet dans un passionnant cinq sets qui aurait pu aller dans les deux sens, pour réclamer son tout premier majeur sur gazon à ajouter à son autre titre du Grand Chelem, le titre de l’US Open 2022.

Le joueur né à Murcie ne fait que commencer sa carrière naissante et est certain d’accumuler de nombreux autres trophées dans sa collection qui promet de s’agrandir avec le temps.

Il est entré dans le tournoi au All England Lawn Tennis and Croquet Club en tant que joueur le mieux classé et numéro 1 mondial et continuera d’occuper le poste après sa victoire sur Djokovic, deuxième tête de série et classé.

L’Espagnol détient le record du plus jeune joueur à avoir remporté l’Open de Miami, un exploit qu’il a atteint à l’âge de 18 ans, avant de remporter l’Open de Madrid à 19 ans, devenant à nouveau le plus jeune à remporter le titre ATP à l’Espagne. capitale.

Il est également devenu le plus jeune joueur à atteindre le classement numéro 1 mondial au classement ATP à 19 ans et 4 mois, tout en réussissant à terminer l’année à la place Numero Uno.

Son premier titre ATP en simple est survenu à l’Open de Croatie à Umag en 2021, qu’il a enchaîné avec des victoires à Madrid, Barcelone, Miami et Rio de Janeiro en 2022.

Il a remporté le titre au prestigieux Queen’s Club avant Wimbledon pour ajouter aux titres ATP qu’il a conservés à Madrid et à Barcelone en 2023, tout en remportant également les titres d’Indian Wells et de Buenos Aires.

L’Espagnol a été nommé nouveau venu ATP de l’année en 2020 et a enchaîné avec des performances exceptionnelles sur le circuit. Ses efforts ont attiré des fans pour le joueur de 20 ans dans le monde entier et il a été nommé joueur ATP de l’année en 2022 et joueur le plus amélioré de l’ATP la même année 2022.

Il a également reçu le prestigieux Laureus World Breakthrough of the Year en 2023.