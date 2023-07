Carlos Alcaraz, tête de série, confiant, dit que Novak Djokovic est le favori de Wimbledon

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz est la nouvelle grande vedette du tennis masculin, mais affirme que Novak Djokovic reste le favori pour conserver son titre à Wimbledon ce mois-ci.

Alcaraz, 20 ans, a remporté le prestigieux titre du Queen’s Club la semaine dernière dans ce qui n’était que son troisième tournoi sur gazon, revenant en même temps en tête du classement.

Il sera également tête de série numéro un à Wimbledon lors de sa troisième apparition au All England Club, certains le faisant pencher pour le titre, mais dimanche, il a déclaré que Djokovic était l’homme à battre.

« Je viens ici à Wimbledon avec beaucoup de confiance, pensant que je suis capable de faire de bons résultats ici », a déclaré dimanche le champion de l’US Open aux journalistes.

«Mais évidemment pour moi, le principal favori est Djokovic. Il rend toujours tout facile. C’est vraiment difficile de trouver une faiblesse dans son jeu.

« Mes attentes sont élevées. Je pense que je vais pouvoir mettre la pression sur les autres joueurs, même Djokovic également. Je me sens en confiance et je me sens prêt à faire de bonnes choses ici. »

Alcaraz a atteint le quatrième tour l’année dernière lorsqu’il a été battu par le jeune italien Jannik Sinner, mais a depuis devancé ses pairs, prenant d’assaut le monde du tennis.

Il débutera mardi contre l’expérimenté Français Jeremy Chardy et bien que son premier tirage semble raisonnable, il pourrait affronter l’Allemand Alexander Zverev ou Alex de Minaur, l’Australien qu’il a battu en finale de la Reine, au quatrième tour.

Les attentes sont élevées pour l’Espagnol, mais il dit qu’il ne ressent aucune pression et jouera son jeu naturellement agressif dès le départ.

« Je sais ce que je dois faire. Pour moi, c’est jouer, faire de mon mieux, essayer de gagner des tournois », a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas trop à être numéro un. J’essaie d’évacuer toute cette pression. Je dis toujours que j’essaie de jouer agressif tout le temps. Je pense que c’est la chose la plus importante ici sur gazon : être agressif, aller au filet, essayer de frapper de gros coups. J’essaie toujours sur toutes les surfaces. »

