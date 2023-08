Carlos Alcaraz survit à la peur pour atteindre les demi-finales de l’Open de Cincinnati alors que Novak Djokovic passe facilement | Actualités Tennis

Carlos Alcaraz a réservé sa place en demi-finale de l’Open de l’Ouest et du Sud à Cincinnati après avoir battu de justesse l’Australien Max Purcell 4-6 6-3 6-4.

Le n°1 mondial a riposté après un set down pour confirmer sa place dans le dernier carré, où il affrontera le Polonais Hubert Hurkacz.

Purcell, classé 70e mondial, a mis le champion de Wimbledon sur le pied arrière avec une série de tirs de qualité pour remporter le premier set 6-4 mais le joueur de 20 ans a trouvé son rythme pour remporter le deuxième set 6-3.

Alcaraz a immédiatement breaké dans le match décisif et a obtenu quatre balles de break dans le troisième jeu du set, mais Purcell a riposté à 2-2. L’Espagnol a ensuite rompu l’amour dans le neuvième jeu et a sauvé un point de rupture sur le chemin du service du match.

« C’était vraiment difficile », a déclaré Alcaraz sur le site Web de l’ATP. « C’était délicat aujourd’hui. Il a très bien servi. Je pense qu’il a bien joué au filet, mais je pense que j’ai bien joué. Je suis bien revenu sur le court et c’était la clé pour remporter la victoire aujourd’hui, pour très bien revenir et se concentrer . »

Hurkacz a battu Alexei Popyrin 6-1 7-6 (8) pour atteindre sa première demi-finale à Cincinnati. Le n ° 20 mondial n’a pas fait face à un seul point de rupture, mais a laissé filer une avance de 6-1 dans le tie-break avant de l’emporter 10-8.

Plus tard dans la soirée, le numéro 2 mondial Novak Djokovic a battu Taylor Fritz 6-0 6-4 pour organiser une rencontre en demi-finale avec Alexander Zverev.

Djokovic n’a eu besoin que de 61 minutes pour démolir la neuvième tête de série, le Serbe – qui a remporté les quatre derniers matchs du match – a converti ses cinq opportunités de break.

« J’ai juste réussi à sortir des blocs très fort, j’ai joué un premier set presque parfait et sans faute », a déclaré Djokovic. « Ensuite, j’ai très mal commencé dans la seconde et je lui ai donné le break, mais à partir de 2-4, j’ai joué vraiment quatre matchs solides dans la seconde. Dans l’ensemble, une excellente performance. »

Zverev a battu le Français Adrian Mannarino 6-2 6-3, remportant 85% de ses points de premier service (29 sur 34). Djokovic détient un avantage de 7-4 lors des rencontres en tête-à-tête avec Zverev, bien que l’Allemand ait remporté deux des trois derniers affrontements.

