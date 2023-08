Carlos Alcaraz souhaite détourner la pression de la défense du titre de l’US Open

Carlos Alcaraz a déclaré que conserver le titre de l’US Open n’était pas dans son esprit alors qu’il a commencé la défense de sa couronne mardi avec une victoire rapide sur son adversaire allemand Dominik Koepfer, blessé.

Le numéro un mondial est passé au deuxième tour lorsque Koepfer, 75e, a abandonné en raison d’une blessure à la cheville, l’Espagnol menant 6-2, 3-2 sous les lumières du stade Arthur Ashe.

« Ce n’est pas la meilleure façon de se qualifier pour un autre tour », a déclaré Alcaraz, « mais je dois dire que de mon côté, j’ai bien joué. »

« J’ai plutôt bien commencé. Vraiment concentré. Honnêtement, je ne m’attendais pas à jouer à un si bon niveau dès le début, le premier tour, ici à l’US Open.

« Je suis très très content du niveau, même si Domi a dû abandonner. Je dois me revoir et j’espère maintenir ce niveau au prochain tour. »

Alcaraz a participé pour la première fois à un Grand Chelem en tant que champion en titre, mais le joueur de 20 ans a tenté de minimiser l’importance d’être le joueur à battre à New York.

« J’étais ravi de jouer mon premier tour ici à l’US Open. Je veux dire, c’était génial de revenir sur le terrain dans l’Arthur Ashe après une si belle course l’année dernière. J’étais excité de revenir », a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas à défendre le titre. Je ne pensais pas que j’étais champion l’année dernière. Je me concentre simplement sur mon meilleur niveau, pour retrouver le niveau que j’ai joué l’année dernière, j’essaie de faire les mêmes choses que l’année dernière.

«C’est la seule chose à laquelle je pense en ce moment. J’essaie d’être à l’écart de toute la pression que les gens me mettent à propos du champion en titre. »

– Le malheur traque Koepfer –

La soirée de Koepfer a effectivement été écourtée lorsqu’il s’est roulé la cheville gauche lors du match d’ouverture du match et a nécessité un temps mort médical.

Il s’est battu avec vaillance pendant une heure avant de finalement accepter son sort, ne voulant pas aggraver davantage sa blessure.

« Être sur Ashe, jouer contre Carlos pour la première fois. C’est probablement le plus grand match que j’ai joué dans ma carrière de tennis jusqu’à présent », a déclaré Koepfer.

« C’est de loin l’expérience la plus cool que j’ai vécue, jusqu’à deux points lors du premier match. Cela n’a pas duré longtemps mais vous voulez quand même vous imprégner de ces moments et je voulais faire de mon mieux.

« Je ne peux pas dire que je n’ai pas essayé. J’ai pris des analgésiques, je l’ai enregistré, mais c’était de pire en pire. Cela ne sert à rien de gâcher le reste de l’année. »

Alcaraz affrontera le Sud-Africain Lloyd Harris pour une place dans les 32 derniers.

Il cédera la première place à Djokovic après l’US Open, mais a admis qu’il était impatient de récupérer la première place avant la fin de la saison.

« Honnêtement, pour le moment, c’est un objectif pour moi. J’ai déjà dit que nous menions une très bonne bataille pour le n°1, Novak et moi », a déclaré Alcaraz.

«Je savais qu’il allait récupérer le n°1 après l’US Open. Une fois le tournoi terminé, j’essaierai de récupérer le plus rapidement possible. C’est mon but. Je travaille pour ça.

« La saison comporte de nombreux tournois jusqu’à la fin de l’année. Je vais essayer de le récupérer avant la fin de l’année. »

