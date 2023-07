Carlos Alcaraz – son ascension «miracle» pour remporter Wimbledon est une «bénédiction» pour le tennis, déclare Feliciano Lopez | Actualités Tennis

Le monde du tennis devrait profiter de l’arrivée de Carlos Alcaraz comme nouvelle star, déclare Feliciano Lopez.

Dans une merveilleuse finale de Wimbledon, Alcaraz a vaincu Novak Djokovic, l’un des plus grands joueurs de l’histoire du sport, dans une épopée en cinq sets.

L’Espagnol Lopez, lui-même ancien quart de finaliste de Wimbledon, a souligné l’importance de l’ascension de son compatriote au sommet du sport à un stade aussi précoce de sa carrière.

« Vous savez à quel point il est important de gagner Wimbledon à seulement 20 ans », a déclaré Lopez Sky Sports Nouvelles.

« C’est très rare de voir quelqu’un comme Carlos remporter des titres à 20 ans, pouvoir vraiment défier Novak Djokovic en finale hier à Wimbledon.

« Je pense qu’il est très mature pour son âge et la preuve est à quel point il était courageux hier alors que le match traversait les moments les plus difficiles du cinquième set, il a fait preuve de bravoure. Il était convaincu qu’il pouvait le faire.

« Comme Novak l’a dit après la conférence de presse, je pense que Carlos, mis à part ses compétences et ses capacités de tennis, tout ce qu’il a, sa force mentale est quelque chose de très impressionnant pour un enfant.

« Il porte beaucoup de pression depuis qu’il a commencé à jouer au tennis professionnel, la comparaison avec [Rafael] Nadal et [the rest of] les Big Three seront toujours là.

« Mais il semble être à l’aise pour supporter la pression et c’est très impressionnant ce qu’il a fait jusqu’à présent. »

Il est remarquable qu’Alcaraz prenne de l’importance au moment même où Rafael Nadal arrive à la fin de sa carrière.

« Nous [Spain] ne sont pas un pays très puissant en termes de sport et j’appelle cela un peu comme un miracle car il est très rare de voir quelqu’un comme Carlos, surtout au moment où Rafa est sur le point de finir », a déclaré Lopez.

« Nous avons Carlitos percer, c’est vraiment incroyable pour l’Espagne en général, pour tout le monde parce que c’est quelque chose de très rare à voir. »

Il est encore trop tôt pour dire si Alcaraz peut se tailler une place dans l’histoire du tennis similaire à celle de Nadal.

« Bien sûr, nous devons attendre. Seul le temps nous dira combien de Chelems et de titres il peut gagner. Mais je pense que c’est une vraie bénédiction pour le tennis d’avoir quelqu’un comme lui. Parce que je pense que sa façon de jouer est très différente de la majorité des joueurs là-bas et c’est quelque chose que nous devons tous apprécier », a déclaré Lopez.

« Si je prends tout ce qu’il a déjà fait, je pourrais dire qu’il pourrait être l’un des plus grands mais d’un autre côté, il est très tôt pour le dire. Qu’en est-il de 15 tournois du Grand Chelem ? Comment ça sonne ?

« Je ne sais pas jusqu’où il peut aller, mais c’est très difficile d’aller aussi loin [as he’s got] à son âge.

« Nous devons tous nous asseoir et apprécier la façon dont il joue. »

Cette façon de jouer a été comparée à une combinaison de Nadal, Djokovic et Roger Federer, par aucun moins expert que Djokovic lui-même au lendemain de leur finale de Wimbledon.

« C’est vrai que Carlitos les a un peu tous. Il a la force mentale de Rafa, la condition physique de Rafa et Nole, les talents de tennis. Je vois des similitudes avec Roger sur l’anticipation et sur bien d’autres choses. C’est une déclaration très forte, je dois dire, pour dire cela », a déclaré Lopez. « Je suis d’accord avec ca. »

Alcaraz s’est rapidement adapté au jeu sur gazon et Lopez a reconnu l’influence de l’entraîneur Juan Carlos Ferrero.

« Je veux aussi donner beaucoup de crédit à Juan Carlos », a déclaré Lopez. « Juan Carlos était le joueur n ° 1 au monde, il a remporté l’Open de France. C’était un joueur incroyable et depuis que Carlos était un petit enfant, il consacre également sa vie à Carlos pour l’aider à tout accomplir dans sa carrière.

« Juan Carlos a été utile dans ce processus d’adaptation à l’herbe », a-t-il poursuivi.

« Il n’a joué que six matches avant le Queens, puis il a fini par gagner le Queens et Wimbledon consécutivement, donc bien sûr tout le mérite revient à Carlos. Parce que c’est l’une des compétences qu’il possède, la capacité et la capacité de s’adapter très rapidement sur n’importe quelle surface sur laquelle il joue, mais je suis sûr que Juan Carlos a été très utile pendant ce processus. »

Le prochain Grand Chelem sera l’US Open, qui débutera le 28 août en direct Sports du ciel.

Alcaraz entre en tant que champion en titre avec Djokovic à la recherche de la revanche de Wimbledon.

« Il [Alcaraz] est un si gentil garçon. Il vit vraiment le rêve. C’est très difficile d’être à sa place en ce moment et de gérer la pression qu’il subit ces derniers temps », a déclaré Lopez.

« Cela a été très rapide. Je pense que c’est la chose la plus difficile à gérer pour lui. Il a déjà dit à plusieurs reprises que tout allait très vite pour lui. Le fait qu’il ait remporté Wimbledon hier à 20 ans. Peu de joueurs l’ont fait. que dans le passé.

« Tout va très vite. » Mais il a ajouté: « Le voyage a été formidable jusqu’à présent. »