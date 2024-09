Carlos Alcaraz se retrouve face au meilleur canal du circuit

Après avoir été leader et héros de l’équipe européenne, celui qui a remporté le titre avec ses trois victoires dans la Laver Cup, Carlos Alcaraz a déclaré ces jours-ci (09:00. Movistar+) la compétition pertinente pour le classement dans l’ATP 500 de Pékin. L’espagnol se présente par première fois à Giovanni Mpetshi-Perricard. Les francs, de 21 ans et 51º du monde, sont le meilleur saccateur du circuit pour la promotion des as : 19,2 par partie, avec la meilleure qualité (9,5). En 18, ils ont disputé un total de 346. Lors d’un mois, il a été possible d’accorder une attention particulière au classement pour les huitièmes de finale de Wimbledon.après avoir débuté avec 51 directeurs et éliminé l’estadounidense Sebastian Korda.

Alcaraz s’est rendu dans la ville interdite, en compagnie de Coco Gauff, alors qu’il était accompagné de costumes chino traditionnels. «La première fois que vous êtes ici, c’est fantastique. Je ne peux pas parler beaucoup de l’année passée dans la ville et c’est génial de connaître un peu la culture chinoise et certaines choses distinctes. J’ai une grande expérience pour moi”a déclaré Carlos, que cela tendrait à un début compliqué pour la gestion du service, car Perricard est capable d’envoyer des canons avec sa raquette à une vitesse de 217 km/h.

Le resto de l’Armada

Le Murciano ne sera pas le seul concurrent espagnol lors de la deuxième journée. À 07:00, Roberto Bautista il médira avec les francés Arthur Rinderknech. À 09h00, Roberto Carballés est arrivé avec la russe Karen Khachanov. Et à 13h00, Pablo Carreño se retrouve avec un autre rival de ce pays, Andrey Rublev et Alejandro Davidovich, avec le local Zhizhen Zhang. Les jeunes, Pedro Martínez a perdu avant le chef Jiri Lehecka (7-6 (4) et 6-2).

Actualités relatives

Dans le WTA 1.000 qui se dispute également dans la capitale chinoise, Paula Babosa fait ses débuts contre Viktoriya Tomova. Les jeunes ont gagné Cristina Bucsa, un Xinxin Yao (6-3 et 6-2), et Sara Sorribes, contre Xinyu Gao (6-7 (4), 7-5 et 7-5), sur un match qui a duré 4h15.

Sigue el canal de Diario AS sur WhatsAppoù vous découvrirez tout le sport dans un seul espace : l’actualité du jour, l’agenda avec la dernière heure des événements sportifs les plus importants, les images les plus récentes, l’opinion des grandes entreprises d’AS, des reportages, des vidéos et d’autres choses. humour de vez en cuando.