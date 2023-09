Carlos Alcaraz se retire de l’équipe espagnole de Coupe Davis après sa défaite en demi-finale de l’US Open

L’Espagnol Carlos Alcaraz s’est retiré samedi de la phase de groupes de la Coupe Davis après sa défaite en demi-finale de l’US Open face à Daniil Medvedev.

Le vétéran Albert Ramos-Vinolas remplacera le joueur de 20 ans pour les matches à Valence du 12 au 17 septembre, a indiqué la fédération espagnole de tennis dans un communiqué.

RUPTURE 🚨Carlos Alcaraz NE jouera PAS la phase de groupes de la finale de la Coupe Davis la semaine prochaine. Albert Ramos Vinolas le remplacera. Il s’agit d’un énième retrait d’un grand acteur, qui démontre une fois de plus à quel point la programmation de l’événement est complètement erronée. pic.twitter.com/17Mo05keSu – Tennis pertinent (@RelevantTennis) 9 septembre 2023

Alcaraz devait affronter son rival Novak Djokovic, nommé dans l’équipe de Serbie, qu’il a battu lors d’une finale palpitante à Wimbledon en juillet.

LIS: Les sœurs Williams ont ouvert la voie, déclare Coco Gauff après sa première victoire à l’US Open

Alcaraz devait diriger l’équipe d’Espagne en l’absence de Rafael Nadal et en raison des blessures de Pablo Carreno Busta et Roberto Bautista Agut, mais a décidé de se retirer de la compétition.

« J’étais très excité de jouer la Coupe Davis pour l’Espagne à Valence, mais je dois écouter mon corps après une très longue tournée », a écrit Alcaraz sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

« J’ai besoin de m’arrêter et de me reposer, physiquement et mentalement. Le calendrier est très exigeant, il reste encore une grande partie de la saison et maintenant je dois reprendre des forces. »

En son absence, l’Espagne comptera désormais sur des joueurs comme Alejandro Davidovich Fokina, Roberto Bautista Agut, Marcel Granollers et Albert Ramos-Vinolas, qui remplaceront Alcaraz dans l’effectif.

La Fédération espagnole de tennis a publié un communiqué confirmant qu’Alcaraz sera remplacé par Albert Ramos pour ses prochains matchs de Coupe Davis.

« Albert Ramos remplace Carlos Alcaraz dans l’équipe espagnole de tennis qui disputera la phase de groupes de la finale de la Coupe Davis la semaine prochaine à Valence, du 12 au 17 septembre. Le joueur de tennis vétéran de 35 ans originaire de Barcelone rejoindra l’équipe cette après-midi, qui effectuera ce samedi sa première journée de travail sous les ordres du nouveau capitaine David Ferrer », lit-on dans le communiqué.

La défense d’Alcaraz de son titre à l’US Open a été interrompue par Medvedev qui s’est imposé en demi-finale 7-6 (7/3), 6-1, 3-6, 6-3 vendredi.

A LIRE AUSSI : Finale du simple messieurs de l’US Open 2023 : quand et où regarder Daniil Medvedev contre Novak Djokovic

Alcaraz n’est pas le seul joueur de haut niveau à se retirer de la Coupe Davis, le numéro six mondial Jannik Sinner et Matteo Berrettini se retirant tous deux de l’équipe d’Italie.

L’Espagne affrontera la Serbie, la République tchèque et la Corée du Sud dans son groupe de la Coupe Davis, dans le but de se qualifier pour les huitièmes de finale, disputés du 21 au 26 novembre à Malaga. Les deux premiers progresseront.

(Contributions provenant des agences)