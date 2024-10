Carlos Alcaraz se plaint de la « douleur » de son retour à l’action quelques jours après sa victoire au titre | Tennis | Sport

Carlos Alcaraz a révélé qu’il souffrait de douleurs avant son affrontement en huitièmes de finale du Masters de Shanghai plus tard cette semaine.

Lors du tournoi organisé à Shanghai, Sinner a commenté : « Je suis juste heureux de participer à ce genre de matchs comme toujours et, vous savez, c’est, c’est sûr, quelque chose de bien. Mais c’est aussi important pour moi que le jour soit pour demain.

Cela survient au milieu d’une mini- dispute qui a éclaté entre Alcaraz et son ennemi familier sur le terrain, Sinner.

S’exprimant après avoir battu Yibing Wu au troisième tour, Alcaraz a déclaré : « Eh bien, je me sens bien. Honnêtement, je ressens des douleurs dans certaines parties du corps, mais ce qui est normal pour un joueur de tennis, vous savez, il faut y faire face. Je me sens bien.

Cependant, Alcaraz estime que les différences de niveaux de fatigue peuvent être attribuées aux styles de jeu et, dans certains cas, au hasard du tirage au sort.

« J’ai un jour de congé, que je dois récupérer, c’est, pour moi, essayer de donner la priorité à ce genre de choses maintenant, et j’espère être prêt pour après-demain. »

« Donc, je me sens tout simplement bien, vraiment heureux d’avoir un jour de congé pour récupérer, m’entraîner un peu, me détendre et être prêt pour le prochain tour. »

Alcaraz affrontera Gael Monfils ou Ugo Humbert au quatrième tour, tandis que Sinner affrontera soit Roberto Carballes Baena, soit Ben Shelton.

Les deux hommes pourraient encore se retrouver en finale d’une deuxième épreuve consécutive, qui aura lieu le dimanche 13 octobre.