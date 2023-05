Carlos Alcaraz s’apprête à reprendre la première place après le triomphe de l’Open de Madrid

Carlos Alcaraz est impatient de se rendre en Italie la semaine prochaine pour participer au Masters de Rome pour la première fois de sa carrière et reprendre la place de numéro un mondial à Novak Djokovic.

Après avoir conservé son titre à Madrid dimanche en battant l’heureux perdant Jan-Lennard Struff 6-4 3-6 6-3, Alcaraz n’a qu’à se présenter et jouer à Rome pour dépasser Djokovic.

Les classements sont basés sur les points réclamés à chaque tournoi, qui expirent chaque année. Pour maintenir les points gagnés lors d’un événement, un joueur doit au moins égaler le décompte de l’année précédente.

Alcaraz a sauté le Masters de Rome l’année dernière en raison d’une blessure à la cheville et n’a donc aucun point à défendre alors que Djokovic a gagné à Rome l’année dernière et ne peut donc pas améliorer son total de points.

Avec seulement cinq points pour diviser les deux joueurs dans la prochaine série de classements, Alcaraz passera au-dessus du Serbe à la première place même s’il perd au premier obstacle à Rome.

Après un début de saison en proie à des blessures, Alcaraz a déclaré qu’il était à 100% et qu’il voyait grand, motivé pour continuer à améliorer son jeu alors qu’il se prépare pour Roland-Garros, qui commence le 28 mai.

« Je suis un gars ambitieux et je vais à fond pour la victoire à Rome », a déclaré Alcaraz lors d’une conférence de presse dimanche.

« Ce que je réalise est quelque chose de grand. Je viens de remporter mon 10e titre, mon quatrième Masters 1000, des titres consécutifs ici à Madrid et je suis très proche de reprendre la place de numéro un mondial.

« C’est un moment spécial et je suis très fier de ce que j’accomplis. Le travail que je fais. »

L’Espagnol, qui a eu 20 ans vendredi, a connu un début de carrière spectaculaire en remportant l’US Open en septembre dernier pour devenir le plus jeune homme à figurer en tête du classement.

Dimanche, il a dû faire de son mieux pour battre un Struff implacable et décrocher son quatrième titre de la saison, ajoutant aux triomphes à Buenos Aires, Indian Wells et Barcelone.

« Je sais que j’ai la capacité de bien jouer dans les moments importants », a déclaré Alcaraz. « Je suis un joueur qui grandit sous la pression, sur la grande scène, et j’aime faire des choses différentes dans ces moments-là. S’adapter à ce que mon les adversaires m’apportent.

« Je suis un joueur de finale : j’ai joué 13 finales et j’en ai gagné 10. »

Il a rejoint Rafael Nadal en tant que seul champion madrilène consécutif et est le plus jeune à conserver un titre ATP Masters 1000 depuis son compatriote espagnol à Monte-Carlo et Rome en 2005-06.

