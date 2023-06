Carlos Alcaraz reprend la première place devant Wimbledon, Novak Djokovic passe deuxième

Carlos Alcaraz a remplacé Novak Djokovic au n ° 1 du classement ATP lundi, ce qui signifie que l’Espagnol de 20 ans devrait avoir la tête de série à Wimbledon.

Alcaraz, le champion en titre de l’US Open, vient de remporter le premier titre sur gazon de sa carrière, qu’il a remporté dimanche en battant Alex De Minaur en finale au Queen’s Club de Londres, et qui l’a aidé à monter d’une place à partir du n ° 2. .

Djokovic, qui a décroché son record masculin de 23e titre du Grand Chelem à Roland-Garros ce mois-ci, a choisi de ne jouer aucun tournoi de mise au point sur gazon avant Wimbledon et a perdu une place.

C’est la sixième fois que le classement n ° 1 change en 2023, le plus depuis que cela s’est produit sept fois en 2018.

Le jeu commence à Wimbledon le 3 juillet.

Le All England Club annoncera mercredi les têtes de série masculines et féminines et devrait simplement suivre les classements ATP et WTA pour ces 32 places dans chaque tirage au sort en simple de 128 joueurs. Cela placerait Alcaraz et la femme principale, Iga Swiatek, dans la première ligne de chaque tranche.

Swiatek est restée n ° 1 – comme elle l’a fait chaque semaine depuis sa première ascension à ce poste en avril 2022 – lundi, un peu plus de deux semaines après avoir remporté l’Open de France pour la troisième fois. La championne de l’Open d’Australie, Aryna Sabalenka, a conservé sa place au n ° 2 et la championne en titre de Wimbledon, Elena Rybakina, est au n ° 3. Jessica Pegula est passée au n ° 4, passant à la n ° 5, Caroline Garcia.

Les classements de Wimbledon étaient autrefois basés sur une formule qui tenait compte des récents succès des joueurs là-bas et lors d’autres événements disputés sur des courts en gazon. Mais avec seulement le classement qui compte maintenant, il y a la situation inhabituelle même des résultats de l’année dernière au All England Club qui n’a pas d’importance – parce que l’ATP et la WTA ont choisi de retenir tous les points de classement qui auraient été gagnés à Wimbledon en 2022 pour protester contre le club. décision d’interdire les joueurs de Russie et de Biélorussie suite à l’invasion de l’Ukraine.

Cette guerre continue, mais le club permet aux Russes et aux Biélorusses de concourir cette fois.

Djokovic a remporté Wimbledon chacune des quatre dernières fois qu’il a eu lieu – en 2018, 2019, 2021 et 2022; le tournoi a été annulé en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus – et sept fois en tout.

« Je veux dire, Novak est le principal favori pour gagner Wimbledon. C’est évident », a déclaré Alcaraz. « Mais je vais essayer de jouer à ce niveau, pour avoir des chances de le battre ou de faire la finale à Wimbledon. »

S’ils sont bien les têtes de série n°1 et 2, Alcaraz et Djokovic ne pourraient se rencontrer que lors du match de championnat du 16 juillet. À Roland Garros, Alcaraz était la tête de série n°1 pour la première fois lors d’un tournoi du Grand Chelem, tandis que Djokovic était n°1. .3, et ils ont été tirés au sort pour se rencontrer en demi-finale. Les deux premiers sets ont été formidables, mais Alcaraz s’est ensuite estompé à cause de crampes au corps entier qu’il a attribuées, au moins en partie, à la tension, et Djokovic a remporté les deux derniers sets 6-1, 6-1 sur le chemin du trophée.

Il n’y a pas eu d’autre changement majeur dans le classement masculin lundi, avec Daniil Medvedev toujours au n°3, suivi de Casper Ruud au n°4 et de Stefanos Tsitsipas au n°5. Taylor Fritz, qui vient de Californie, et Frances Tiafoe, qui est du Maryland, étaient aux numéros 9-10, restant la première paire d’hommes américains dans le top 10 en plus d’une décennie.

