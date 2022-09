NEW YORK (AP) – Sortant pour sa première finale du Grand Chelem à 19 ans, Carlos Alcaraz a cogné les poings avec des fans penchés sur une balustrade le long du chemin menant au terrain du stade Arthur Ashe. Quelques instants plus tard, après le tirage au sort, Alcaraz s’est tourné vers la ligne de fond pour l’échauffement, jusqu’à ce qu’il soit rappelé au filet par l’arbitre de chaise pour les photos habituelles d’avant-match.

Alcaraz est imprégné d’un enthousiasme et d’une énergie sans limites, sans parler de l’habileté, de la vitesse, de l’endurance et du sang-froid. Et maintenant, il est champion de l’US Open et n°1 du tennis masculin.

Alcaraz a utilisé sa combinaison de moxie et de maturité pour battre Casper Ruud 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3 pour le trophée à Flushing Meadows dimanche et devenir le plus jeune homme à mener le classement ATP.

“Eh bien, c’est quelque chose dont je rêvais depuis que je suis enfant”, a déclaré Alcaraz, que les gens d’un certain âge pourraient encore considérer comme un enfant. « C’est quelque chose pour lequel j’ai travaillé très, très fort. C’est dur de parler en ce moment. Beaucoup d’émotions. »

Alcaraz est un Espagnol qui participait à son huitième tournoi majeur et deuxième à Flushing Meadows, mais a déjà attiré beaucoup d’attention en tant que personne considérée comme la prochaine grande chose du tennis masculin.

Il a été sérénadé par des chœurs de «Olé, Olé, Olé! Carlos ! » qui se répercutait sur le toit fermé de l’arène – et Alcaraz faisait souvent signe aux spectateurs de soutien de monter plus fort.

Il n’a montré que brièvement des signes de fatigue après avoir dû passer trois matchs consécutifs en cinq sets dans les trois tours juste avant la finale; personne n’avait traversé une route aussi ardue sur le chemin du titre à New York en 30 ans.

Alcaraz a disputé cinq sets contre le champion de l’US Open 2014, Marin Cilic, au quatrième tour, se terminant à 2 h 23 mardi; contre Jannik Sinner en quart de finale, un thriller de 5 heures et 15 minutes qui s’est terminé à 2 h 50 vendredi après qu’Alcaraz eut besoin de sauver une balle de match ; et contre Frances Tiafoe en demi-finale.

« Il faut tout donner sur le court. Vous devez donner tout ce que vous avez à l’intérieur. J’ai travaillé très, très dur pour le mériter », a déclaré Alcaraz après la finale. “Ce n’est pas le moment d’être fatigué.”

Ce n’était pas une promenade jusqu’à l’arrivée, cependant.

Alcaraz a perdu le deuxième set et a fait face à une paire de points de set alors qu’il perdait 6-5 dans le troisième. Mais il a effacé chacune de ces opportunités de points du set pour Ruud avec les sortes de volées à réflexes rapides et à la main douce qu’il a affichées à plusieurs reprises.

Et avec l’aide d’une série de tirs avec tige d’un Ruud à l’air serré dans le bris d’égalité qui a suivi, Alcaraz a bondi jusqu’à la fin de ce set.

Une pause dans le quatrième a suffi à Alcaraz pour sceller la victoire dans la seule finale du Grand Chelem entre deux joueurs cherchant à la fois un premier championnat majeur et la première place du classement informatisé de l’ATP, qui date de 1973.

Le vainqueur était assuré d’être premier au classement de lundi; le perdant était assuré d’être deuxième.

« Carlos et moi, nous savions pour quoi nous jouions. Nous savions ce qui était en jeu », a déclaré Ruud. “Je pense que c’est approprié. Je suis déçu, bien sûr, de ne pas être le numéro 1, mais le numéro 2 n’est pas si mal non plus.

C’est un Norvégien de 23 ans qui a maintenant une fiche de 0-2 en finale du Chelem. Il était le finaliste de Rafael Nadal à Roland-Garros en juin.

Ruud se tenait très en retrait près du mur pour rendre le service, mais aussi au cours des points, bien plus qu’Alcaraz, qui attaquait quand il le pouvait.

Alcaraz s’est attaqué au côté le plus faible de Ruud, le revers, et a trouvé le succès de cette façon, surtout au service.

Si rien d’autre, Ruud obtient le prix de l’esprit sportif pour avoir concédé un point qu’il savait qu’il ne méritait pas. C’est arrivé alors qu’il menait 4-3 dans le premier set; il a couru vers une balle courte qui a rebondi deux fois avant que la raquette de Ruud ne la touche.

Le jeu continua et Alcaraz hésita puis rata sa réponse. Mais Ruud a dit à l’arbitre de chaise ce qui s’était passé, donnant le point à Alcaraz, qui a levé le pouce à son adversaire et a applaudi avec les spectateurs pour reconnaître le mouvement.

Alcaraz semble certainement être un talent rare, possédant un jeu enviable sur tous les terrains, un mélange de puissance de coup de fond avec une volonté d’avancer et de fermer les points avec sa capacité de volée. Il a remporté 34 des 45 points lorsqu’il est allé au filet dimanche.

Il est une menace en servant – il a livré 14 as à 128 mph dimanche – et en revenant, gagnant 11 points de rupture, en convertissant trois.

Ne vous méprenez pas : Ruud n’est pas en reste non plus. Il y a une raison pour laquelle il est le plus jeune homme depuis Nadal à se qualifier pour deux finales majeures en une saison et a réussi à remporter un point de 55 coups, le plus long du tournoi, en demi-finale vendredi.

Mais c’était le moment pour Alcaraz de briller.

Lorsqu’un dernier vainqueur de service a jeté un coup d’œil sur le cadre de Ruud, Alcaraz s’est laissé tomber sur le dos sur le terrain, puis s’est roulé sur le ventre, couvrant son visage avec ses mains.

Puis il est allé dans les tribunes pour des câlins avec son entraîneur Juan Carlos Ferrero, un ancien n ° 1 lui-même qui a remporté l’Open de France en 2003 et atteint la finale de l’US Open de cette année-là, et d’autres, pleurant tout le temps.

Vous n’arrivez qu’une seule fois au n ° 1 pour la première fois. Vous ne gagnez qu’une seule fois un premier titre du Grand Chelem. Beaucoup de gens s’attendent à ce qu’Alcaraz célèbre ce genre d’exploits pour les années à venir.

___

Plus de couverture AP du tennis de l’US Open : https://apnews.com/hub/us-open-tennis-championships et https://twitter.com/AP_Sports

Howard Fendrich, Associated Press