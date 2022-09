L’adolescent espagnol Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier titre du Grand Chelem à l’US Open et est devenu le plus jeune homme à accéder au classement mondial.

Le joueur de 19 ans a traîné son corps fatigué vers une victoire 6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3 contre le Norvégien Casper Ruud en finale.

Alcaraz, le premier adolescent à revendiquer le meilleur classement, est le plus jeune homme à remporter un titre majeur depuis que Rafael Nadal avait le même âge à l’Open de France 2005, et le plus jeune à l’US Open depuis Pete Sampras, 19 ans, en 1990. .

Un jour de repères, il est aussi le plus jeune champion de New York depuis Pete Sampras en 1990.

US Open : Carlos Alcaraz contre Casper Ruud – Faits saillants

Ce fut un tournoi exténuant pour Alcaraz qui a remporté le record du plus grand nombre de temps passé sur le terrain lors d’un seul événement du Grand Chelem, dépassant les 23 heures et 21 minutes qu’il a fallu à Kevin Anderson pour terminer deuxième à Wimbledon en 2018.

La défaite de Ruud, qui visait également le numéro un mondial, était sa deuxième en finale de Chelem cette année après avoir été battu par Nadal à Roland-Garros.

Avec le toit fermé, la foule du stade Arthur Ashe a observé un moment de silence émouvant à l’occasion du 21e anniversaire des attentats du 11 septembre avant que la finale ne démarre timidement.

Les deux hommes ont sauvé des points de break lors de leurs premiers jeux de service avant qu’Alcaraz ne remporte le seul break du premier set pour une avance clé de 3-1.

Ruud a laissé tomber le set mais a triomphé en termes d’esprit sportif lorsqu’il a appelé un double rebond sur lui-même au huitième jeu, concédant le point à l’Espagnol.

Alcaraz l’a servi avec amour et une avance d’un set grâce à ses 13 vainqueurs contre six pour le Norvégien.

L’adolescent espagnol, qui est entré en finale avec une fiche gagnante de 2-0 sur Ruud, a gaspillé une balle de break à 2-2 dans le deuxième set.

Ruud l’a fait payer, devançant 4-2, puis égalisant la finale sur un deuxième point de set après qu’un autre amorti imprudent d’Alcaraz a ouvert le terrain de manière invitante pour le Norvégien.

À ce moment-là, Alcaraz était sur le terrain du tournoi depuis près de 22 heures, dépassant la barre fixée par Andy Murray lorsque le Britannique a remporté le titre 2012.

Il menait 2-0 dans le troisième set avant que Ruud ne réplique.

Le Norvégien de 23 ans a réussi deux balles de set dans un 12e match de 11 minutes, mais n’a pas été en mesure de convertir car Alcaraz a réussi des volées consécutives parfaites.

Alcaraz a profité au maximum de son sursis, se précipitant jusqu’à son premier succès décisif du tournoi alors que le jeu de Ruud s’effondrait soudainement.

L’Espagnol a senti sa chance, brisant 4-2 dans le quatrième set avant de porter son compte d’as à 12 pour mener 5-2.

Ruud a tenu à aimer mais Alcaraz a réclamé sa tranche d’histoire sur une deuxième balle de match avant de s’effondrer sur le terrain pour célébrer.

(Avec les contributions des agences)

