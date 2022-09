L’Espagnol très vanté Carlos Alcaraz a eu la semaine de sa vie en remportant son premier titre du Grand Chelem à Flushing Meadows aux États-Unis d’Amérique.

Ce triomphe a fait de lui le plus jeune champion de l’US Open depuis le grand Pete Sampras et le plus jeune joueur masculin à avoir remporté un Grand Chelem après la victoire de son compatriote et icône du tennis Rafael Nadal à l’Open de France en 2005.

Et ce qui est plus? Le joueur de 19 ans a atteint le sommet du tennis mondial alors que ses exploits en Amérique lui ont permis d’atteindre le sommet du classement du tennis masculin ATP.

Le garçon de Murcie, Alcaraz, a battu la star norvégienne Casper Ruud 6-4, 2-6, 7-6 (1), 6-3 dimanche lors de sa deuxième finale du Grand Chelem après avoir battu Francis Tiafoe en demi-finale. , Jannick Sinner en quart de finale et Marin Cilic en huitièmes de finale, les trois victoires après cinq sets.

Il a facilité le travail de ses adversaires lors de ses trois premiers tours en marchant sur Jenson Brooksby, Federico Coria et Sebastian Baez.

Sa couronne en Amérique du Nord place son nom aux côtés d’entreprises estimées, notamment Sampras, Nadal, Boris Becker et Bjorn Borg, entre autres.

Alcaraz a remporté le titre de l’US Open dans les airs alors qu’il avait 19 ans et 129 jours, dimanche, faisant de lui l’un des plus jeunes vainqueurs de titres de l’ère ouverte, ce qui en soi est un si grand honneur.

Voici les autres champions adolescents qui ont réussi à mettre la main sur un titre du Grand Chelem avant Alcaraz :

Michel Chang :

Le tennisman américain Chang reste toujours le plus jeune joueur à avoir remporté le titre de Roland-Garros à l’âge tendre de 17 ans et cent dix jours.

La couronne de Roland Garros deviendrait son seul titre du Grand Chelem, mais, en remportant le titre convoité en 1989 avec sa victoire au championnat contre Stefan Edberg, l’Américain graverait son nom dans l’histoire.

Boris Becker :

La légende allemande Becker a remporté son premier titre à Wimbledon en 1985, faisant de lui le plus jeune vainqueur du prestigieux titre All England à l’âge de 17 ans et 228 jours. Il a également réalisé cet exploit alors qu’il était encore un joueur non classé, ce qui le rend d’autant plus spécial.

Becker allait de mieux en mieux après son premier public SW19, qu’il a défendu avec succès l’année suivante. Il a de nouveau remporté l’open sur gazon en 1989, la même année où il a remporté son premier titre à l’US Open.

Il a ensuite scellé son héritage parmi les plus grands de tous les temps avec ses titres à l’Open d’Australie dans les années 1991 et 1996.

Mat Wilander :

Wilander, vainqueur du Grand Chelem suédois à 11 reprises, a goûté à la gloire quand, à seulement 17 ans et 293 jours, il a revendiqué le titre de Roland Garros en 1982.

Il échouerait dans sa défense du titre de l’Open de France l’année suivante, mais parviendrait à remporter deux fois l’ouverture du court en terre battue et ajouterait également trois titres à l’Open d’Australie et une couronne à l’US Open.

Bjorn Borg :

Le septuple champion de Roland-Garros a décroché son premier titre sur sa surface préférée, la terre battue de Roland Garros, à l’âge de 18 ans et 10 jours lorsqu’il s’est frayé un chemin vers le championnat en 1974.

Le grand Suédois ajoutera également cinq titres All England à son héritage en régnant en maître sur SW19 pendant cinq saisons consécutives à partir de 1976.

Rafael Nadal:

L’homme avec le plus grand nombre de titres du Grand Chelem a commencé son voyage vers le sommet avec sa toute première couronne à Roland Garros, l’un des quatorze records sur la terre battue parisienne en 2005, alors que le gaucher avait tous 19 ans et 3 jours. .

Ce que l’Espagnol allait réaliser sur sa surface préférée et dans le circuit de tennis est presque une histoire de folklore maintenant que ses 22 titres du Grand Chelem restent la marque à battre.

Alcaraz a longtemps été présenté comme l’héritier espagnol du joueur de tennis le plus titré et si l’on en croit les premières preuves, Alcaraz pourrait bien imiter son compatriote au fil des années.

Pete Sampras :

Le héros américain, Sampras, qui a remporté 7 titres à Wimbledon, a commencé son voyage dans les annales de l’histoire du tennis lorsqu’il a décroché son tout premier titre du Grand Chelem dans sa propre arrière-cour alors qu’il quittait l’US Open en 1990 en tant que champion à l’âge de 19 ans et 29 jours.

Avant de mettre un terme à son illustre carrière, il avait accumulé un total de cinq titres à Flushing Meadows, sept titres All-English et 2 championnats de l’Open d’Australie en dessous.

Stéphane Edberg :

Le joueur de 56 ans de Vastervik, en Suède, a ouvert son palmarès avec sa victoire historique en 1985 alors qu’il remportait l’Open d’Australie alors qu’il n’avait que 19 ans et 324 jours. Il a récupéré l’honneur en 1987, après que l’édition 1986 du Grand Chelem vers le bas n’ait pas eu lieu.

Il a également décroché deux titres de Wimbledon et des championnats de l’US Open chacun à ajouter à sa collection.

Le potentiel incontestable du jeune Espagnol ne fait aucun doute, mais il reste à voir s’il peut imiter ses idoles et les piliers du jeu qui l’ont précédé.

Le jeune a prouvé qu’il avait la ténacité, la force mentale et certainement le talent pour devenir l’un des grands du jeu. Avec les premiers indicateurs positifs tels que sa course triomphale à Flushing Meadows, un pari sur sa route vers la grandeur sportive ne semble pas être un pari idiot.

Mais là encore, comme dans tout sport ou discipline, le temps est la seule réponse à toutes les questions de la vie et il faut garder un œil attentif sur le parcours de l’adolescent.

