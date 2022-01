Carlos Alcaraz nommé dans l’équipe espagnole de Coupe Davis mais Rafael Nadal laissé de côté

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

L’Espagne affrontera la Roumanie les 4 et 5 mars à Marbella après avoir perdu contre la Russie en finale du tournoi à Madrid.

Nadal affrontera Matteo Berrettini en demi-finale de l’Open d’Australie vendredi, mais le champion du Grand Chelem à 20 reprises ne s’est remis que récemment d’une blessure au pied et sera sélectif avec les tournois auxquels il participera cette année.

Alcaraz, 18 ans, rejoint Roberto Bautista, Pablo Carreno, Alejandro Davidovich et Marcel Granollers dans l’équipe espagnole, avec Sergi Bruguera comme capitaine.

