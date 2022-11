Carlos Alcaraz navigue dans ses quartiers, Lorenzo Musetti choque Casper Ruud

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz a battu Grigor Dimitrov en deux sets jeudi pour atteindre les quarts de finale du Paris Masters, tandis que Lorenzo Musetti a éliminé la troisième tête de série Casper Ruud.

L’adolescent espagnol, qui espère remporter un troisième titre de Masters de l’année après ses précédents succès à Miami et à Madrid, a battu l’ancien numéro trois mondial Dimitrov 6-1, 6-3 en 72 minutes.

Alcaraz sera confirmé comme numéro un mondial de fin d’année avant la finale de l’ATP à Turin plus tard ce mois-ci s’il soulève le trophée ce week-end dans la capitale française.

“Ce n’était pas son jour, il n’a pas joué à son meilleur niveau, mais j’ai joué mon jeu”, a déclaré le champion de l’US Open âgé de 19 ans.

Alcaraz affrontera Holger Rune pour une place dans les quatre derniers après que le Danois ait éliminé la septième tête de série Andrey Rublev avec une victoire de 6-4, 7-5.

La tête de série a pris un départ rapide à Bercy Arena, remportant neuf des 10 premiers matchs pour prendre le contrôle total du match.

Dimitrov a réussi à revenir en arrière dans le deuxième set, mais Alcaraz a de nouveau breaké au huitième jeu et a confortablement remporté la victoire.

Il a frappé 16 gagnants et n’a commis que six fautes directes dans un affichage dominant, tandis que Dimitrov a vu 24 fautes directes s’envoler de sa raquette.

Le jeune italien Musetti a battu la troisième tête de série Ruud en trois sets pour atteindre son premier quart de finale du Masters.

Le joueur de 20 ans, au 23e rang en carrière, est revenu de l’arrière pour battre le Norvégien Ruud 4-6, 6-4, 6-4.

Musetti affrontera ensuite le champion en titre Novak Djokovic ou la Russe Karen Khachanov.

“Il jouait très bien et j’ai dû jouer mon meilleur tennis pour le battre”, a déclaré Musetti.

“Je suis vraiment heureux que tout le travail acharné que je fais continue de m’améliorer. Je suis vraiment fier de cette victoire. »

Ruud a eu du mal depuis qu’il a perdu la finale de l’US Open face à Alcaraz – après avoir également été finaliste de l’Open de France plus tôt cette année – en remportant seulement deux de ses six derniers matches.

Le joueur de 23 ans a remporté le premier set avec une seule pause dans le 10e jeu, mais n’a ensuite eu aucune réponse alors que son adversaire a riposté.

Musetti, qui a remporté deux titres ATP cette année, a rompu le service à trois reprises au cours des deux sets suivants pour poursuivre son ascension avec sa meilleure performance à ce jour lors d’un événement Masters.

Felix Auger-Aliassime a prolongé son victoires consécutives à 15 matchs alors que le Canadien a mis fin à la carrière de Gilles Simon avec un succès de 6-1, 6-3.

La huitième tête de série est toujours sur la bonne voie pour un quatrième titre consécutif et affrontera ensuite Frances Tiafoe après le Victoire américaine 6-3, 7-6 (7/5) sur Alex de Minaur.

Auger-Aliassime et Rublev se sont tous deux qualifiés pour les finales ATP mercredi pour compléter le peloton de huit joueurs.

L’ancien numéro six mondial Simon avait annoncé qu’il prendrait sa retraite après le tournoi et le Français de 37 ans s’est retiré du sport après des victoires surprises contre Andy Murray et Taylor Fritz plus tôt cette semaine.

Djokovic affrontera Khachanov plus tard jeudi, avec Stefanos Tsitsipas également en huitièmes de finale.

