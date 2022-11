Carlos Alcaraz manquera les finales ATP et la Coupe Davis en raison d’une blessure à l’abdomen | Actualités Tennis

Carlos Alcaraz sautera la finale de l’ATP et la finale de la Coupe Davis après s’être blessé à l’abdomen au Masters de Paris, a confirmé le n°1 mondial.

Alcaraz devrait être absent pendant au moins six semaines en raison d’une “déchirure musculaire oblique interne dans la paroi abdominale gauche”, mettant ainsi fin à sa saison.

“Malheureusement, je ne participerai pas à la finale de l’ATP ni à la finale de la Coupe Davis”, a-t-il tweeté.

L’Espagnol a ajouté : “C’est dur et douloureux pour moi de manquer ces deux événements, qui sont si importants pour moi, mais tout ce que je peux faire, c’est être positif et me concentrer sur ma récupération. Merci pour le soutien !”

Alcaraz a pris sa retraite de ses huit derniers matchs avec Holger Rune après avoir subi un traitement sur un muscle abdominal, se retirant pendant

son tie-break du deuxième set contre le Danois, qui menait 3-1 et avait remporté le premier set 6-3.

Le joueur de 19 ans a choisi de quitter le match dans le but d’être en forme pour les finales ATP du 13 au 20 novembre, mais la blessure a effectivement mis fin à sa saison.

Il ne récupérera pas non plus à temps pour représenter l’Espagne lors de la finale de la Coupe Davis du 25 novembre au 5 décembre.

Image:

Alcaraz a remporté son premier Grand Chelem à l’US Open





Alcaraz termine sa saison avec une impressionnante fiche de 57-13, tout en devenant le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire du classement ATP.

Il a remporté cinq titres au niveau de la tournée, dont ses deux premières victoires à l’ATP Masters 1000 à Miami et à Madrid et son premier trophée du Grand Chelem à l’US Open.

L’Américain Taylor Fritz, neuvième de la course ATP, est en passe de prendre la place d’Alcaraz lors des finales ATP de fin de saison à Turin.