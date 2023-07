Carlos Alcaraz laisse tomber la bombe hilarante alors qu’il laisse tomber le trophée de Wimbledon dans une interview

Nouvellement couronné champion de Wimbledon, Carlos Alcaraz a failli lâcher le trophée des vainqueurs de Wimbledon lors d’un reportage avec CNN. Alcaraz qui avait remporté le championnat contre l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Novak Djokovic, parlait à CNN dans l’un de leurs segments télévisés. Lorsqu’on a demandé au champion de montrer le trophée, Alcaraz a drôlement laissé tomber le haut du trophée.

L’événement a été fixé car Djokovic n’avait pas perdu le titre lors des quatre éditions précédentes de Wimbledon et cherchait à égaler le record de huit titres de Roger Federer. Mais Alcaraz arrivait avec un point à prouver.

Une victoire dominante contre la tête de série numéro trois, Daniil Medvedev a montré pourquoi il était destiné à remporter le prestigieux titre. Les deux finalistes s’étaient déjà rencontrés à l’Open de Madrid en 2022 où Alcaraz avait réussi à remporter la victoire et finalement à remporter le championnat. Cependant, Djokovic a réussi à prendre sa revanche en battant Alcaraz en demi-finale et a également remporté le championnat.

La grande confrontation à Wimbledon était divertissante car Alcaraz a été pris dans une bataille difficile avec le « Joker » alors qu’il avait cinq jeux de retard dans le premier set. Il a fallu plus d’une demi-heure à Alacaraz pour obtenir son premier point de jeu, mais il a réussi à perdre le premier set alors que Djokovic cherchait à dominer.

Le deuxième set était cependant une autre histoire car Alcaraz a réussi à riposter en remportant le set malgré un bris d’égalité.

L’Espagnol a pris l’élan plus loin dans le troisième set en réussissant à gagner le set six matchs contre un et il semblait que le championnat allait à Alcaraz.

Mais Djokovic est resté résilient comme jamais alors qu’il a réussi à gagner le quatrième set et à mener le match au cinquième set décisif.

La pression a été ressentie par les deux concurrents alors qu’ils cherchaient à clore le match avec le set final, mais c’est Alcaraz qui a brillé en réussissant à utiliser sa présence d’esprit et à battre Djokovic pour remporter le titre.

Il n’y a pas si longtemps, en 2008, nous avons vu un jeune Djokovic remporter l’Open d’Australie, de même, nous assistons peut-être à l’ascension d’une nouvelle star du tennis.