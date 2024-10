Carlos Alcaraz gâche la fête chinoise à Shanghai | Tournée ATP

Rapport de match

Alcaraz gâche la fête chinoise et bat Wu à Shanghai

L’Espagnol affrontera Monfils ou Humbert au quatrième tour

06 octobre 2024

Zhe Ji/Getty Images Carlos Alcaraz en action contre Wu Yibing dimanche au Rolex Shanghai Masters.

Par le personnel de l’ATP

Carlos Alcaraz a dû se battre dimanche pour remporter sa onzième victoire consécutive et se qualifier pour le quatrième tour du Rolex Shanghai Masters.

Le numéro 2 mondial a montré un aperçu de son tennis le plus scintillant alors qu’il s’est imposé 7-6 (5), 6-3 contre le wild card Wu Yibing, sa 50e victoire de l’année sur le circuit. Après avoir décroché son quatrième titre de la saison à l’Open de Chine plus tôt cette semaine, Alcaraz reste invaincu depuis son élimination surprise au deuxième tour de l’US Open et a désormais remporté 100 victoires sur terrain dur.

« Il retrouve son niveau. Il revient de blessure, mais son niveau mérite certainement d’être au sommet », a déclaré Alcaraz à propos de Wu. « S’il continue à jouer à ce niveau, je suis presque sûr que je vais le voir plus souvent. Je suis juste vraiment heureux de m’en sortir.

« Je ne veux pas dire que j’ai été surpris, mais c’était la première fois que je jouais contre lui. Il vient de battre [Nicolas] Jarry très facilement, 6-2, 6-2, donc c’est impressionnant. Je devais me concentrer pour jouer de mon mieux. Je n’ai pas l’habitude de ressentir les sensations que j’avais sur le terrain. C’est un joueur très puissant, il joue très fort, donc j’avais l’impression de ne pas dominer le jeu. »

Le tennis masculin chinois a connu une ascension fulgurante lors du swing asiatique, mais Alcaraz s’avère avoir gâché la fête après avoir battu la star de #NextGenATP Shang Juncheng lors de son match d’ouverture à Shanghai.

Menant 3/1 au tie-break, Wu semblait être en position de force pour remporter le premier set, mais Alcaraz a gardé son sang-froid pour prendre la tête. L’Espagnol, qui s’est retrouvé dans une position similaire mercredi lors du set décisif de la finale de Pékin contre Jannik Sinner, a de nouveau réussi à reproduire un retour passionnant au tie-break.







Pendant une grande partie du premier set, Wu a enflammé une partie du tennis qui l’a aidé à devenir le premier champion chinois du circuit ATP à Dallas en 2023. Bien qu’il ait perdu le tie-break, il a continué à pousser Alcaraz dans le deuxième set.

Le joueur de 24 ans a creusé profondément et a fait travailler Alcaraz pour ses jeux de service, mais un léger manque de concentration lors du sixième jeu a permis à l’Espagnol de réaliser un break finalement décisif. À partir de là, Alcaraz a gardé le pied sur l’accélérateur et a franchi la ligne d’arrivée avec conviction, terminant avec 23 vainqueurs lors de sa victoire, selon Infosys ATP Stats.

Alcaraz devrait affronter Gaël Monfils ou le finaliste de Tokyo Ugo Humbert pour une place dans les huit derniers à Shanghai.