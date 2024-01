Carlos Alcaraz exclu de l’Open d’Australie après la défaite d’Alexander Zverev

Carlos Alcaraz est absent de l’Open d’Australie après une défaite en quatre sets contre Alexander Zverev en quart de finale.

Zverev, le grand et puissant Allemand, a profité d’une rare nuit de repos pour Alcaraz, le prodige de 20 ans, qui a perdu en quatre sets dans un match qui a semblé pendant la majeure partie des 90 premières minutes être l’un des pires. Les coups du Grand Chelem de la carrière de l’Espagnol.

Alcaraz a commis des erreurs du début à la fin avant de trouver brièvement son rythme, en jouant un bris d’égalité impeccable à la fin du troisième set, mais cela n’a pas suffi. Le score final était de 6-1, 6-3, 6-7, 6-4.

Pour Zverev, cette victoire était son plus grand triomphe depuis qu’il avait subi une brutale blessure à la cheville lors de la demi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal en 2022. Il a raté le reste de la saison et a passé la majeure partie de l’année dernière à reconstruire ses forces et à retrouver la forme qu’il avait. l’a amené au précipice du titre de l’US Open en 2020.

Mais Alcaraz, champion en titre de Wimbledon, est rapidement devenu l’une des plus grandes stars de ce sport, le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire lorsqu’il a atteint le sommet du sport en 2022. Au cours des trois dernières années, il a été présenté comme l’héritier. évident pour les “Big Three” de Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal, et a largement répondu à ces attentes lorsque son cadre sujet aux blessures le permettait.

“Ça a été un bon tournoi pour moi, j’ai atteint les quarts de finale et j’ai joué du bon tennis”, a déclaré Alcaraz. « Je suis triste de mon niveau aujourd’hui, car j’ai joué du bon tennis, le tour précédent celui-ci, avec beaucoup de confiance. Servir plutôt bien. Mais en général, je sors du tournoi heureux.

« Oublier le niveau d’aujourd’hui. Évidemment, un quart de finale d’un grand chelem, c’est bien. Ce n’est pas ce que je recherche, mais ce n’est pas mal. C’est dommage d’avoir commencé le match comme je l’ai fait et d’avoir fini comme je l’ai fait. Mais c’est le tennis.

Zverev célèbre sa victoire (Cameron Spencer/Getty Images)

La frustration d’Alcaraz a commencé à bouillir dès le début du premier set. Ses échecs répétés l’ont amené à crier après lui-même et contre son équipe d’entraîneurs alors qu’il cherchait des réponses qu’il n’avait jamais trouvées. Son drop shot, habituellement mortel, était presque inexistant.

Les oscillations de Zverev ont commencé à la fin du troisième set lorsqu’il a servi pour le match à 5-3. Son premier service est soudainement devenu peu fiable et son coup droit a considérablement ralenti – deux signes révélateurs de nervosité.

Alcaraz l’a battu pour la première fois de la soirée, puis a égalisé le set un match plus tard avec une volée fluide. Il a brandi sa raquette devant la foule, demandant le genre de renfort qui s’est imposé si naturellement au cours de sa brève carrière, qui comprend déjà deux titres du Grand Chelem.

Mais Zverev s’est préparé pour une dernière poussée et le break décisif est survenu lors du neuvième jeu du quatrième, avant de servir pour remporter une première victoire parmi les cinq premiers lors d’un chelem à la 11e tentative.

Cette victoire est la prochaine étape du voyage improbable et, pour le tournoi, délicat de Zverev vers les demi-finales.

Il devrait être jugé en mai pour violence domestique, un sujet dont le sport ne veut pas parler.

