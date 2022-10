Carlos Alcaraz évincé par David Goffin lors du premier match en tant que n ° 1 mondial

Le premier match de Carlos Alcaraz en tant que joueur classé n ° 1 s’est terminé par une défaite en deux sets contre David Goffin à l’Open d’Astana mardi.

L’Espagnol de 19 ans a perdu 7-5, 6-3 lors de son premier match de tournée depuis qu’il a remporté l’US Open et s’est emparé du classement n ° 1.

« David jouait vraiment, vraiment bien. Revenir à la compétition n’est jamais facile », a déclaré Alcaraz. “C’est vraiment dur pour moi, pour ma confiance.”

Alcaraz est revenu de 5-2 pour égaliser le premier set à 5-5, pour être à nouveau battu par son adversaire belge.

“Lorsque vous jouez contre le n ° 1 mondial sur une grande scène, une grande foule, le feu à l’intérieur vous donne tellement de pouvoir pour jouer votre meilleur tennis parce que vous n’avez pas le choix”, a déclaré Goffin. “Il faut se battre et faire de son mieux et c’était le cas aujourd’hui.”

Daniil Medvedev, deuxième tête de série, et Stefanos Tsitsipas, tête de série no 3, a tous deux évité des surprises similaires. Medvedev a battu l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas 6-3, 6-1 et Tsitsipas a évincé Mikhail Kukushkin du Kazakhstan 6-3. 6-4.

