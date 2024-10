Carlos Alcaraz et Jannik Sinner s’affrontent dans leur propre galaxie du tennis

Qu’est-ce qui fait une rivalité au tennis ?

Idéalement, les joueurs sont d’un niveau similaire, mais ont des personnalités et des styles différents. Il existe un certain degré d’imprévisibilité dans les résultats de leurs matchs, et ces matchs les poussent vers la grandeur, tout en rehaussant le profil du sport dans son ensemble.

Dans le tennis masculin, une nouvelle grande rivalité émerge qui répond à ces critères. Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se sont maintenant rencontrés 10 fois, la dernière fois mercredi lors d’une classique instantanée à Pékin, et ils construisent quelque chose qui ressemble à leurs ancêtres du tennis.

Dans le dernier épisode de leur lutte pour la suprématie, Alcaraz a remporté une passionnante finale de l’Open de Chine 6-7(6), 6-4, 7-6(3) en trois heures et 20 minutes. Le tennis n’était pas seulement exceptionnel ; il a été joué dans un air raréfié que personne d’autre sur la tournée ne peut actuellement expérimenter.

Le match incarnait également le contraste de style et de personnalité que possèdent toutes les meilleures rivalités. Alcaraz est plus expressif émotionnellement et joue un tennis à haut risque et très rémunérateur par rapport à l’efficacité plus sereine et violente de Sinner. Lorsqu’Alcaraz fait exploser un coup droit, il émet une émotion derrière celui-ci ; le seul son de Sinner est le craquement de la raquette sur la balle. Alcaraz, 21 ans, est plus petit, mais possède une explosivité inégalée ; Sinner, 23 ans, est long et mince.

Tous deux sont si rapides qu’ils ressemblent à des sprinteurs olympiques, et là où Alcaraz se jette et se plie comme si ses membres étaient du mastic, Sinner plonge et virevolte comme un super-héros s’échappant d’un bâtiment en feu.

Dans l’état actuel des choses, ces deux-là sont de loin les meilleurs joueurs de tennis masculins au monde. Ils se sont partagés les quatre Grands Chelems de 2024 et, depuis cette semaine, sont à nouveau les joueurs n°1 et n°2.

Leur propre face-à-face s’élève à 6-4 en faveur d’Alcaraz. Il a remporté les trois dernières rencontres, mais seulement après avoir perdu le premier set à chaque fois, et seulement trois de leurs 10 matchs ont été remportés en deux sets par l’un ou l’autre des joueurs. Ces trois derniers se sont tous déroulés dans un set décisif et ont tous eu lieu en 2024 – à Pékin, à Roland-Garros et à Indian Wells. Les trois victoires d’Alcaraz dans ces matches représentent la moitié des six défaites de Sinner cette année, et l’Italien était sur une séquence de 16 victoires consécutives avant qu’Alcaraz ne la coupe.

Avec 10 matchs de données, les comparaisons avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ou la bataille entre Pete Sampras et Andre Agassi sont prématurées à ce stade, mais des tendances se dessinent. Tous les signes indiquent une rivalité qui perdurera au sommet du sport et le transcendera peut-être, maintenant et longtemps après le départ de Sinner et d’Alcaraz.

Comment Federer, Nadal et Djokovic ont reconfiguré le tennis

Contrairement aux 10 premières rencontres entre Nadal et Federer, Nadal et Djokovic et Federer et Djokovic, cela semble être un début équilibré.

Ces trois rivalités ont commencé avec un avantage de 7-3, respectivement pour Nadal, Nadal et Federer. La rivalité Nadal-Federer a été initialement définie par un problème de match, en particulier sur terre battue, où le lourd lift sur le coup droit du premier ferait des ravages avec le revers en solitaire du second. Avec Djokovic, Nadal et Federer étaient à la fois trop rusés et difficiles lors des grands matchs lorsque Djokovic est arrivé pour la première fois sur la tournée, ce qui leur a d’abord donné un gros avantage.

Dans le cas de Sinner et d’Alcaraz, bien que ce dernier ait deux ans de moins, aucun des deux n’a réussi à prendre l’avantage sur l’autre au cours des matches. Les trois victoires consécutives d’Alcaraz ont été très différentes : il est revenu d’un premier set annihilé à Indian Wells en haussant ses coups de fond de court et en brisant ainsi le jeu de base métronomique de Sinner. Il a ensuite mené une bataille d’inconfort mutuel lors de la captivante demi-finale de Roland-Garros, et à Pékin, il a été le joueur dominant pendant une grande partie du match sans se convertir, avant de s’emparer du titre au moment où il semblait le plus susceptible de le perdre.



Les marques de tennis de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz provoquent un affrontement passionnant sur le court (Shi Tang / Getty Images)

L’un des éléments les plus agréables de leur rivalité jusqu’à présent s’est également pleinement manifesté à Pékin : la façon dont ils se poussent mutuellement vers de plus hauts sommets. C’était également un incontournable des Big Three, et d’Agassi et Sampras avant eux – la finale de Wimbledon en 1999 et les quarts de finale de l’US Open en 2001 entre ces derniers ont sans doute conduit aux deux plus belles performances de la carrière de Sampras.

Cela s’est déjà produit à plusieurs reprises avec Sinner et Alcaraz, d’abord lors du quart de finale de l’US Open 2022, qui a présenté ce qui était alors une rivalité embryonnaire à un public beaucoup plus large. Alcaraz a remporté le match en cinq sets, mais l’histoire était le jeu informatique de tennis que les deux hommes ont produit, se poussant constamment pour frapper des coups encore plus scandaleux. Leur rencontre à Miami en 2023 était similaire, tout comme mercredi, avec un point dans le tie-break du dernier set qui a contribué à changer les choses dans le sens d’Alcaraz, mettant en valeur tout leur athlétisme et leur savoir-faire sur le terrain.

Les deux semblent apprécier cet aspect de jouer l’un contre l’autre, comme deux enfants génies enfin placés dans un environnement approprié à leurs talents d’un autre monde. En s’affrontant et en élevant leur jeu à un niveau encore plus élevé, ils s’éloignent également davantage du reste du peloton, peut-être à l’exception de Novak Djokovic lorsqu’il est en pleine forme.

Cette dynamique sera familière aux fans de cette époque des Big Three, qui l’écrivain de tennis Matthew Willis a inventé avec précision un ouroboros. Chaque rencontre entre eux, et les différentes batailles stylistiques et psychologiques qui s’y déroulent, ont amené Federer, Nadal et Djokovic à un niveau que tout le monde ne pouvait atteindre. Ils se sont également affrontés si souvent, en particulier dans les dernières étapes des tournois du Grand Chelem, qu’ils se sont privés de l’expérience vitale de perdre une finale ou une demi-finale, et encore moins d’en gagner une.

Quant à leur relation, si vous voulez une rivalité, Sinner-Alcaraz n’est peut-être pas pour vous. Ces deux-là s’entendent bien et ont pratiqué ensemble. Après sa victoire mercredi, Alcaraz a déclaré à propos de Sinner : « Je te respecte beaucoup en tant que joueur mais encore plus en tant que personne. »

À Roland-Garros en juin, les deux joueurs étaient bien plus sérieux dans le tunnel qu’ils ne l’avaient été à Indian Wells quelques mois plus tôt, lorsqu’avant leur demi-finale, ils ressemblaient à deux amis qui traînaient dans un cocktail.



Jannik Sinner et Carlos Alcaraz avec leurs trophées à Pékin (Lintao Zhang / Getty Images)

L’aspect exhibition de leurs matchs, dans lesquels on peut parfois avoir l’impression qu’ils conspirent pour produire les points les plus spectaculaires possibles, est en réalité un déguisement. Ce n’est pas qu’ils veulent être hyper-agressifs et attaquer le plus tôt possible, autant qu’ils en ont besoin, car s’ils ne le font pas, l’autre le fera. Lorsqu’ils s’installent dans de longs rassemblements, la promesse se cache que les choses vont devenir absurdes tôt ou tard.

Mercredi, il y a eu de nombreux points comme celui-ci, faisant haleter la foule et rappelant certains des échanges entre Nadal et Djokovic ou Djokovic et Andy Murray lorsqu’ils s’affrontaient (comme lors de la finale de l’US Open 2012 qui a duré près de cinq heures, les longs échanges s’améliorant à mesure qu’ils duraient). Il peut également sembler que le tableau d’affichage soit attiré magnétiquement vers une finale serrée, aucun des deux joueurs ne pouvant fuir l’autre – cela s’est produit mercredi lors du tie-break du dernier set et à New York il y a également deux ans.

Il y a un nuage dans ce ciel de tennis. Une audience indépendante, convoquée par l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA), a conclu que Sinner n’avait commis « aucune faute ni négligence » pour deux tests positifs au clostebol, une substance interdite en mars, mais l’Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé samedi. qu’elle ferait appel de cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Elle demande une suspension d’un ou deux ans pour le numéro un mondial, ce qui mettrait un terme à cette rivalité et remodèlerait fondamentalement le tennis masculin.

Cet aspect de la carrière de Sinner reste entouré d’incertitude. Ce qui ne fait aucun doute, c’est l’enthousiasme que ressent le tennis face à sa rivalité croissante avec Alcaraz. Après dix rencontres, ça promet d’aller de mieux en mieux.

(Photo du haut : Wang Zhao / AFP via Getty Images)