Carlos Alcaraz emmène l’Espagne en quarts de finale

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz a assuré la place de l’Espagne en quarts de finale de la Coupe Davis dimanche en battant le Sud-Coréen Kwon Soon-woo en deux sets.

Le champion de l’US Open Alcaraz a gagné 6-4, 7-6 (7/1) contre son adversaire classé au 74e rang à domicile à Valence, après que Roberto Bautista Agut ait précédemment battu Hong Seong-Chan 6-1, 6-3.

Après leur défaite surprise 2-1 contre le Canada vendredi, dans laquelle Alcaraz s’est incliné face au Canadien Felix Auger-Aliassime, les Espagnols ont gagné en simple contre la Corée du Sud.

“Jouer la Coupe Davis ici est un honneur pour moi”, a déclaré Alcaraz à la foule après le match. “Mais c’est encore mieux de venir ici en étant n°1 mondial et champion de l’US Open, pour partager ce moment avec tout mon peuple, ma famille, mes amis.”

Premiers du groupe B devant le Canada, les Espagnols affronteront la Croatie en quart de finale en novembre, devant leur public à Malaga. La Serbie, troisième, a été éliminée.

À Hambourg, l’Allemagne a pris la première place du groupe C devant l’Australie après la victoire 6-4, 6-4 de Kevin Krawietz et Tim Puetz sur Matthew Ebden et Max Purcell.

Cela a donné aux hôtes une victoire 2-1.

En simple, Thanasi Kokkinakis a battu Oscar Otte 7-6 (8/6), 6-1 pour maintenir l’Australie à égalité après que l’Allemand Jan-Lennard Struff ait battu Purcell 6-1, 7-5.

L’Allemagne et l’Australie avaient déjà obtenu les deux premières places du groupe C avec des victoires sur la France et la Belgique plus tôt dans la phase de groupes.

Les Allemands rencontrent ensuite le Canada et l’Australie affronte les Pays-Bas.

Les Néerlandais ont terminé la phase de groupes invaincus dans leur groupe D, où la Grande-Bretagne d’Andy Murray a remporté la troisième place en battant difficilement le Kazakhstan après le double dimanche où chaque set était un tie-break alors que Joe Salisbury et Neal Skupski ont devancé Alexander Bublik et Aleksandr Nedovyesov 7 -6 (7/2), 6-7 (9/11), 7-6 (7/4)

À Bologne, la Croatie s’est qualifiée pour les quarts de finale grâce à la victoire 2-1 de l’Italie sur la Suède dans le groupe A.

La Croatie, finaliste de l’édition 2021, avait débuté la compétition par une lourde défaite 3-0 face à l’Italie avant de réagir contre la Suède (2-1) puis l’Argentine (3-0).

L’équipe croate a pris la deuxième place, se qualifiant derrière l’Italie, tandis que la Suède, troisième, a été éliminée.

L’Italie, qui a terminé la phase de groupes invaincue et s’était déjà qualifiée, affrontera ensuite les États-Unis, qui ont terminé deuxièmes du groupe D derrière les Pays-Bas.

