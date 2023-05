Le numéro un mondial Carlos Alcaraz a admis qu’il s’était parfois senti « invincible » lors de sa victoire en deux sets contre le qualifié italien Flavio Cobolli lors du premier tour de Roland-Garros lundi.

Le joueur de 20 ans, la plus jeune tête de série à Roland Garros depuis Bjorn Borg en 1976, a remporté une victoire 6-0, 6-2, 7-5 sur son adversaire classé 159e.

Le joueur de 20 ans a déjà consolidé son statut de prétendant de haut niveau sur les plus grandes scènes et fait partie des favoris pour succéder à son compatriote et 14 fois champion de Roland Garros Rafa Nadal, absent cette année avec un problème de hanche.

Le champion de l’US Open, Alcaraz, a remporté les huit premiers matchs du match de lundi et a confortablement réussi deux sets en seulement 52 minutes.

Dans le seul premier set, il a accordé à son adversaire débordé un maigre 10 points.

« Je sentais que je ne pouvais pas perdre un match. Je pensais que j’étais capable de gagner plus facilement que moi, mais un match peut se retourner à chaque match. Mais au début du match, je me sentais invincible », a-t-il déclaré.

Cobolli, qui faisait ses débuts en Grand Chelem, s’est brièvement repris dans le troisième set mais n’a pas pu profiter de deux balles de break dans le sixième match.

Alcaraz a ensuite vu quatre balles de match s’échapper alors que l’Italien s’accrochait au niveau 5-5.

Cependant, l’Espagnol a conclu l’égalité sur une cinquième balle de match lors du 12e match.

La prochaine étape pour Alcaraz est un affrontement avec le Japonais Taro Daniel pour une place dans les 32 derniers.

Né à New York, Daniel, classé 112, a connu son meilleur Chelem à l’Open d’Australie en 2022 où il est allé au troisième tour après les qualifications et a battu l’ancien numéro un mondial Andy Murray en huitièmes de finale.

Sa meilleure course à Paris a été une apparition au deuxième tour en 2017.

Daniel s’est épanoui sur les terrains durs cette année – atteignant les quarts de finale à Acapulco et le deuxième tour après les qualifications à Indian Wells et Miami.

« Je connais le niveau de Taro, donc ça va être un deuxième tour vraiment difficile, un match vraiment difficile », a ajouté Alcaraz.

« Je dois donc être prêt pour cela, et je dois être prêt pour un match vraiment difficile. »

(Avec les contributions des agences)