Carlos Alcaraz dit qu’il a de la place pour l’amélioration avant le début de la saison 2023

Réalisant son rêve de devenir le numéro un mondial. 1 l’année dernière a pris Carlos Alcaraz par surprise, mais l’Espagnol a déclaré qu’il avait encore de la place pour l’amélioration de son jeu et d’autres aspects alors qu’il se prépare à commencer sa saison 2023 à l’Open d’Argentine la semaine prochaine.

Alcaraz s’est hissé au sommet du classement ATP en septembre 2022 après avoir remporté son premier titre majeur à l’US Open et y est resté 20 semaines avant que Novak Djokovic ne prenne le relais après avoir remporté l’Open d’Australie, qu’Alcaraz a raté sur blessure.

« J’ai réalisé mon rêve, mon objectif, très rapidement. Pratiquement en un an seulement. Je l’ai géré le plus naturellement possible”, a déclaré samedi aux journalistes Alcaraz, 19 ans, qui est désormais numéro 2 mondial.

« Après être devenu n°1, j’ai dû me fixer de nouveaux objectifs, de nouvelles choses sur le long terme, continuer à me faire plaisir, continuer à m’améliorer car je suis très jeune et j’ai beaucoup de choses à améliorer.

«Je pense que je peux tout améliorer en termes de jeu, de forme physique et de mentalité. Petit à petit, mon équipe fera ces petits pas pour s’améliorer encore.”

Alcaraz a déclaré qu’il était motivé par Rafael Nadal, Roger Federer et Djokovic, qui ont fait d’énormes progrès au fil du temps après un excellent départ dans leurs premières années.

« La réalisation de mon rêve m’a très vite pris par surprise, pour ainsi dire. Maintenant, je suis habitué, j’ai un objectif, je sais où je veux aller, ce que je veux être, et c’est la chose la plus importante”, a-t-il déclaré.

Ayant raté le majeur d’ouverture de la saison à Melbourne en raison d’une blessure au muscle de la jambe droite, Alcaraz disputera son premier match de 2023 la semaine prochaine à Buenos Aires, face au vainqueur du match du premier tour entre Fabio Fognini et Laslo Djere.

Ce sera aussi son premier tournoi depuis qu’il a subi une déchirure oblique en novembre dernier au Masters de Paris.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)