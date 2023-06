Carlos Alcaraz dépasse Grigor Dimitrov pour accéder aux demi-finales de Queen’s

Carlos Alcaraz reste à la recherche de son premier titre sur gazon après que le numéro deux mondial a battu l’ancien champion Grigor Dimitrov 6-4, 6-4 pour atteindre les demi-finales au Queen’s Club vendredi.

Alcaraz a admis plus tôt dans la semaine avoir regardé des vidéos de Roger Federer et Andy Murray pour apprendre à se déplacer sur l’herbe et semble trouver ses pieds sur la surface avant Wimbledon le mois prochain.

Depuis qu’il a survécu à une rencontre marathon au premier tour avec le chanceux perdant français Arthur Rinderknech, Alcaraz n’a pas perdu un set pour atteindre les quatre derniers à Londres.

Une pause dans le premier jeu a suffi à l’Espagnol pour remporter le premier set, car Dimitrov a raté trois occasions de revenir en arrière lors du sixième jeu.

Le Bulgare, qui a remporté le titre de Queen’s en 2014, s’est lancé dans un dépliant dans le deuxième set alors qu’il menait 3-0.

Alcaraz a riposté pour mener 4-3, seulement pour donner le break pour 4-4.

Cependant, le champion de l’US Open a eu la chance de servir pour le match lorsqu’un jeu semé d’erreurs de Dimitrov a jeté son service à l’amour.

Alcaraz en a profité pleinement pour organiser un affrontement en demi-finale avec Sebastian Korda, qui a battu le numéro un britannique Cameron Norrie 6-4, 7-6 (7/1).

« Grigor est un très bon joueur sur toutes les surfaces, mais encore plus ici sur gazon, il sent très bien le ballon », a déclaré Alcaraz.

« J’ai très bien joué depuis le début. Les deux matchs précédents m’ont beaucoup aidé. »

Holger Rune, deuxième tête de série, a déclaré qu’il avait été excité par le coup de tête de Lorenzo Musetti qui a frappé le Danois lors de sa victoire 6-4, 7-5 en quart de finale.

Le numéro six mondial en est également à sa première demi-finale sur gazon.

« Il peut faire ce qu’il veut », a déclaré Rune. « Je veux dire, ce n’est pas la meilleure chose à faire, c’est sûr. Mais encore une fois, c’est légal. Il peut frapper la balle où il veut.

«Cela m’a juste donné du feu dans le ventre pour le battre encore plus. Je suis super content d’avoir réussi à le battre en deux sets. »

Rune affronte l’Australien Alex De Minaur dans le dernier carré après avoir battu le Français Adrian Mannarino 6-4, 4-6, 6-4.

