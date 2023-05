Carlos Alcaraz décroche des titres consécutifs à l’Open de Madrid pour se rapprocher de son retour au n ° 1 | Actualité Tennis

Carlos Alcaraz est sur le point de redevenir n°1 mondial après avoir défendu son titre à l’Open de Madrid.

L’Espagnol, qui a eu 20 ans samedi, a battu Jan-Lennard Struff 6-4 3-6 6-3 pour compléter le doublé espagnol pour la deuxième année consécutive après sa victoire à Barcelone il y a quinze jours.

Un succès dans la capitale signifie qu’il reviendra au sommet du classement, remplaçant Novak Djokovic, s’il joue le prochain événement de l’ATP Tour à Rome.

La dernière victoire d’Alcaraz est survenue alors que Rafael Nadal manquera l’Open d’Italie alors qu’il continue de se remettre d’une blessure à la hanche, et avec Djokovic soignant également un problème de coude, il s’impose rapidement comme le favori de l’Open de France.

German Struff est devenu le premier chanceux perdant à atteindre la finale lors d’un Masters 1000 et a donné à Alcaraz un match difficile, après avoir pris le deuxième set pour forcer un décideur.

Mais Alcaraz était trop bon et a réussi à défendre son titre sur terre battue à domicile.

« Pour moi, c’est tellement, tellement spécial », a déclaré Alcaraz sur le site Web de l’ATP Tour. « Pour soulever le trophée ici à Madrid, dans mon pays, c’est toujours spécial de jouer et de pouvoir faire un bon résultat ici et [being] un champion est si spécial.

« Devant mon public, ma famille, mes amis. Tout le monde près de moi. Pour moi, c’est un sentiment spécial que je n’oublierai jamais.

« C’était un match vraiment difficile. Jan jouait très bien, très agressif. Dans le deuxième set, j’ai eu beaucoup d’occasions de briser son service et je ne l’ai pas pris et c’était difficile pour moi de le perdre.

« Je me suis dit qu’il fallait que je sois positif tout le temps et que j’aurais mes chances et je pense que je l’ai fait dans le troisième set. »

Victoria Azarenka et Beatriz Haddad Maia ont remporté le titre du double féminin à l’Open de Madrid en choquant les Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula 6-1, 6-4 dimanche.

Gauff et Pegula cherchaient leur troisième titre de la saison après leurs succès à Doha et à Miami.