Carlos Alcaraz contre Daniil Medvedev : demi-finale masculine de l’US Open – en direct

Plus de pression sur le service de Mededev alors qu’Alcaraz le pousse à 30 avec quelques coups droits nets. Mais Medvedev suit avec un as de 126 mph au milieu et un tir de passe en coup droit qu’Alcaraz ne peut pas revenir pour clouer la prise.

Alcaraz tient le coup, réussissant un autre jeu de service en environ deux minutes. La plus jeune tête de série n°1 de l’histoire de l’US Open a obtenu 17 des 20 premiers services (85 %), convertissant 13 des 17 premiers points (76 %).

Les jeux de service d’Alcaraz ont été aussi brefs que ceux de Medvedev ont été longs et ardu. Il en réussit un autre et a remporté 12 des 16 points avec sa raquette jusqu’à présent.

Medvedev commet déjà une double faute pour la quatrième fois. C’est devenu un facteur énorme lorsqu’il a été battu 6-3, 6-2 par Alcaraz plus tôt cette année à Indian Wells. Alcaraz porte le score à 15-40 après avoir frappé un revers gagnant à la fin d’un échange de 18 coups, aidé par un mauvais drop du Russe. Deux occasions de break pour Alcaraz. Et Medvedev enchaîne quatre points rapides pour les effacer tous les deux et tenir confortablement. Un sacré arrêt de 15-40 alors que la troisième tête de série passe son premier grand test.

Alcaraz remporte le premier point du service de Medvedev avec une magnifique volée de coup droit gagnant à la fin d’un échange de 10 tirs qui suscite des oohs et des aahs de la foule. Medvedev marque deux points rapides mais commet deux doubles fautes pour 30 pour tous. Il répond avec un as à 125 mph au milieu, mais suit avec une deuxième double faute pour deux. C’est un va-et-vient au cours des minutes suivantes alors qu’Alcaraz l’a poussé à quatre points sans parvenir à une pause, mais Medvedev a finalement réussi à s’échapper avec la prise. Au début, mais Medvedev a surtout connu des difficultés dans ce jeu de service avec des points sur son deuxième service (ne remportant que 3 sur 7).

Tous deux ont pris le fond de court pour s’échauffer et nous devrions être en route dans les trois prochaines minutes.

Medvedev et Alcaraz sont sortis du tunnel sous des acclamations enthousiastes à l’intérieur du stade Arthur Ashe. Ils rencontrent l’arbitre de chaise Nico Helwerth au filet pour le tirage au sort. Alcaraz appelle face. C’est face et Medvedev choisit de recevoir.

il y a 1h 18h47 HAE Prélude

Bonjour et bienvenue au stade Arthur Ashe pour la demi-finale à succès de ce soir entre Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev. Nous vous réservons un délicieux affrontement sous le toit du stade Arthur Ashe entre les deux derniers champions de l’US Open pour une place en finale de dimanche contre Novak Djokovic, qui a battu le parvenu américain Ben Shelton en deux sets plus tôt dans la journée.

Alcaraz, 20 ans, tête de série qui a remporté son premier titre majeur en carrière ici l’année dernière, a remporté 24 de ses 25 derniers matchs du Grand Chelem depuis le début de l’US Open de l’année dernière et tente de devenir le premier champion masculin consécutif à Flushing Meadows depuis que Roger Federer a remporté le dernier de cinq titres consécutifs en 2008. Il tente également de devenir le premier homme à remporter trois Grands Chelems avant son 21e anniversaire depuis que Mats Wilander a remporté Roland-Garros en 1982. , les Internationaux d’Australie de 1983 et 1984 et l’Open de France de 1985.

Medvedev, le Russe de 27 ans tête de série troisième, vise sa troisième finale de l’US Open en cinq ans et sa cinquième au classement général du Grand Chelem. Il est parfaitement à l’aise sur les courts bleus en dur du Queens, après avoir remporté le titre 2021 contre Djokovic et donné à Rafael Nadal tout ce qu’il pouvait gérer lors d’une finale titanesque en cinq sets ici en 2019. Son bilan global à New York est de 28-5, un taux de victoire de 0,848 qui représente son meilleur dans toutes les majors.

Le stade se remplit et la foule bourdonne pour un affrontement entre deux des véritables poids lourds du sport. Les joueurs devraient être sur le terrain pour leur échauffement dans environ 15 minutes.