Carlos Alcaraz commence la campagne de Rome avec une victoire sur Albert Ramos-Vinolas

Carlos Alcaraz récupérera le classement n ° 1 après avoir battu Albert Ramos-Vinolas 6-4, 6-1 lors de ses débuts à l’Open d’Italie samedi.

Alcaraz dépassera Novak Djokovic pour la première place lors de la prochaine publication du classement le 22 mai, garantissant qu’il obtiendra la tête de série n ° 1 à Roland-Garros, qui commence le 28 mai.

Alcaraz a commis une double faute pour donner à Ramos-Vinolas une pause de son service dans le premier match du match, mais a rapidement récupéré et a utilisé son amorti bien déguisé pour mettre en place la pause clé à la fin du premier set.

Alcaraz a produit près de trois fois plus de vainqueurs que Ramos-Vinolas, 28-11, malgré des conditions lentes un jour de pluie au Foro Italico.

Après des titres à Barcelone et à Madrid, Alcaraz a prolongé sa séquence de victoires à 12 matchs et s’est amélioré à 20-1 sur terre battue cette année.

Dans les autres matchs du deuxième tour, Andrey Rublev, sixième tête de série, a battu Alex Molcan 6-3, 6-4; Le demi-finaliste 2021 Lorenzo Sonego a battu Yoshihito Nishioka 7-5, 6-3 ; JJ Wolf a éliminé Hubert Hurkacz, 14e tête de série, 6-3, 6-4; et Borna Coric a dépassé Thiago Monteiro 4-6, 7-6 (8), 7-6 (5).

Alcaraz affrontera ensuite Jiri Lehecka ou le qualifié hongrois Fabian Marozsan.

Djokovic, qui se trouve dans l’autre moitié du tableau, a remporté son match d’ouverture vendredi.

Au troisième tour féminin, la qualifiée colombienne Camila Osorio a battu la cinquième tête de série Caroline Garcia 6-4, 6-4; Anhelina Kalinina a battu Sofia Kenin 6-4, 6-2 ; et Wang Xiyu a battu Taylor Townsend 6-2, 0-6, 7-5.

Plusieurs autres matches ont été suspendus ou reportés à dimanche en raison de la pluie.

Stefanos Tsitsipas, cinquième tête de série, menait Nuno Borges 6-3, 4-3 lorsque leur match a été arrêté. De plus, le qualifié allemand Daniel Altmaier menait Frances Tiafoe 6-3, 3-4 ; tandis que Lehecka et Marozsan venaient d’entamer un troisième set.

La pluie a également retardé le début du jeu de près de deux heures et il y a également eu une brève interruption lors du premier set du match Rublev-Molcan. Ensuite, il y a eu une averse lors des derniers points, alors que Rublev s’est dépêché de le clôturer.

« Je peux me reposer maintenant et je peux me reposer demain. Je n’ai pas besoin de stresser en attendant », a déclaré Rublev, qui a remporté le Masters de Monte-Carlo le mois dernier. « C’est très chanceux de pouvoir finir juste avant la pluie et de savoir que la plupart des joueurs n’ont toujours pas joué. »

